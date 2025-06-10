Екс-"ВІА Гра" Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником Зеленського

Їхній роман тривав майже два роки. А вже на початку 2025-го Міша Романова несподівано оголосила: вони з Алексом Роднянським більше не разом.

Тоді зірка вирішила не вдаватися в деталі, однак з часом все ж наважилася відкрити трохи більше.

Як виявилося, причиною розриву стала зовсім не дрібниця. Міша побачила профіль Алекса на сайті знайомств.

Міша Романова і Алекс Роднянський (скріншот)

І не просто побачила - серед фото, які він там виставив, були й зовсім свіжі, зроблені особисто нею.

Для співачки це стало остаточним сигналом.

"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств із фото, які робила йому нинішня жінка", - зізналася артистка.

Міша Романова і Алекс Роднянський (скріншот)

Нагадаємо, Міша Романова (справжнє ім’я - Наталія Могиленець) почала стосунки з Олександром Роднянським - сином відомого українсько-російського продюсера і колишнім радником президента Володимира Зеленського з економічних питань - у жовтні 2022 року. Вони познайомилися онлайн.

До цього, до літа 2022-го, Роднянський-молодший був одружений із російською актрисою Яніною Студіліною.

У 2016 році в них народилася донька, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну подружжя розлучилося.

Міша ж виховує сина Мартіна, якому вже кілька років. Хлопчик народився у 2019-му. Батьком дитини є український режисер, із яким співачка розійшлася ще до пологів.

Його імені вона публічно не розкриває.