Екс-"ВІА Гра" Романова вперше назвала причину розриву з колишнім радником Зеленського

Екс-учасниця гурту “ВІА-Гра” Міша Романова вперше розкрила причину розриву з екс-радником Володимира Зеленського Алексом Роднянським.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Їхній роман тривав майже два роки. А вже на початку 2025-го Міша Романова несподівано оголосила: вони з Алексом Роднянським більше не разом.
Тоді зірка вирішила не вдаватися в деталі, однак з часом все ж наважилася відкрити трохи більше.
Як виявилося, причиною розриву стала зовсім не дрібниця. Міша побачила профіль Алекса на сайті знайомств.
І не просто побачила - серед фото, які він там виставив, були й зовсім свіжі, зроблені особисто нею.
Для співачки це стало остаточним сигналом.
"Забула сказати, як я поставила крапку після Нового року… Коли я побачила його на сайті знайомств із фото, які робила йому нинішня жінка", - зізналася артистка.
Нагадаємо, Міша Романова (справжнє ім’я - Наталія Могиленець) почала стосунки з Олександром Роднянським - сином відомого українсько-російського продюсера і колишнім радником президента Володимира Зеленського з економічних питань - у жовтні 2022 року. Вони познайомилися онлайн.
До цього, до літа 2022-го, Роднянський-молодший був одружений із російською актрисою Яніною Студіліною.
У 2016 році в них народилася донька, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну подружжя розлучилося.
Міша ж виховує сина Мартіна, якому вже кілька років. Хлопчик народився у 2019-му. Батьком дитини є український режисер, із яким співачка розійшлася ще до пологів.
Його імені вона публічно не розкриває.
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