Леся Никитюк эмоционально обратилась к своему жениху-военному в важный день

9 июня свой 29-й день рождения отмечает жених Леси Никитюк - военнослужащий Дмитрий Бабчук. Телеведущая трогательно поздравила любимого в социальных сетях, пожелав ему "нормального" праздника, ведь для нее важно, чтобы он почувствовал покой и мир в этот день.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

В Stories она опубликовала несколько редких фото с любимым.

"С днем рождения! Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг", - отметила Никитюк.

Леся Никитюк поздравила с днем рождения своего жениха Дмитрия Бабчука (скриншот)

"И то, как ты подкрадываешься с утра к шкафу, чтобы взять свою футболку", - продолжила она.

Леся Никитюк показала фото с женихом (скриншот)

"С днем рождения, мой Рекс. Хочу, чтобы оно у тебя тоже было нормальным", - подчеркнула она.

Никитюк эмоционально поздравила жениха-военного с 29-летием (скриншот)

Дмитрий Бабчук на своей странице также поделился размышлениями в день рождения.

"Сегодня мне исполнилось 29 лет, 9 из которых посвящены военному делу", - написал он, отметив, как важны эти годы для него.

Он также поделился своими переживаниями о службе.

"За эти годы я видел и переживал многое. Иногда я восхищался и гордился тем, какую же мы делаем колоссальную работу, другая сторона - это было полное разочарование и непонимание, почему именно так, ведь можно было иначе и лучше", - отметил Бабчук.

Кроме того, возлюбленный Никитюк подчеркнул, что именно служба и война сделали его тем, кем он сейчас есть.

Кто такой Дмитрий Бабчук

Будущий военный родился в 1996 году в Одессе. Учился в Запорожском национальном университете, занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта.

В 20 лет вступил в ряды ВСУ.

Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

Сейчас военный не разглашает, где именно служит и какие задания выполняет.

Также он активно ведет соцсети. На его Instagram подписано 56 тысяч пользователей.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

О романе военного с Никитюк стало известно осенью 2024 года. Сначала она публиковала интригующие фото, на которых показывала его частично, а также роскошные букеты цветов.

В октябре 2024-го она подтвердила отношения с Бабчуком, который, к слову, младше ее на 9 лет.

А уже в январе молодой человек сделал ей предложения. В сети также активно ходят слухи, что телеведущая беременна, однако их она до сих пор не комментировала.

Леся Никитюк показала кольцо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)