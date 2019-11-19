Екс-"ВІА Гра" спростувала чутки про батька своєї дитини (фото)

Колишня учасниця "ВІА Гра" розповіла про батька дитини (фото: pxhere.com)

Екс-"ВІА Гра" поділилася переживаннями через материнство

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова розповіла, як ледь не втратила дитину через недбалість лікарів. Крім того, вона привідкрила завісу щодо тата малюка, відповівши на чутки про батьківство Макса Барських.

Нагадаємо, Міша Романова (справжнє ім'я - Наталя Могиленець) ву 2013 році стала переможницею проекту Костянтина Меладзе "Хочу V ВІА Гру" і увійшла в оновлений колектив разом з Ерікою Герцег і Анастасією Кожевніковою.

Навесні 2018 року співачка покинула групу через вагітність, про яку дізналася лише на четвертому місяці. Міша зізнається, що, дізнавшись про свій стан, відчула справжній шок, пише Woman.ru.

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Дівчина була розчавлена - вона вискочила з клініки і пробігла цілий квартал перш, ніж помітила, що на ногах бахіли. Міша зізналася, що хотіла стати мамою, але не була готова до материнства. Адже в її планах було зустріти коханого чоловіка, вийти заміж і народити первістка.

Батько Мартіна - молодий український режисер, ім'я якого вона не назвала. Пара розбіглася ще до того, як співачка дізналася про вагітність. Після того, як Міша стала мамою, поповзли чутки, що татом малюка є Макс Барських, з яким дівчину пов'язує довга і тісна дружба. Після початку сольної кар'єри Барських став продюсером Романової.

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Крім того, Барських якось запитали на світському заході про те, з ким залишився малюк. Він відповів, що з нянею, тим самим підтвердивши, що присутній у житті дитини.

Малюк народився здоровим на терміні 41 тиждень, його назвали Мартіном. Але шлях до материнства дався співачці нелегко. Коли вона була на 16-му тижні вагітності, не знаючи про цікаве положення, зважилася на збільшення грудей.

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Лікарі зробили всі необхідні аналізи і дали добро на хірургічне втручання під загальним наркозом, що могло нашкодити дитині або навіть спровокувати завмирання плоду.

Коли Міша дізналася про вагітність, звернулася в клініку за поясненнями. Там їй сказали, що вже були такі випадки і все закінчилося нормально. А в якості "втішного призу"... подарували дівчині бюстгальтер для її нових грудей.