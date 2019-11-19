Экс-"ВИА Гра" опровергла слухи об отце своего ребенка (фото)

Бывшая участница "ВИА Гра" рассказала об отце ребенка (фото: pxhere.com)

Экс-"ВИА Гра" поделилась переживаниями из-за материнства

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова рассказала, как чуть не потеряла ребенка из-за халатности врачей. Кроме того, она приоткрыла завесу относительно папы малыша, ответив на слухи об отцовстве Макса Барских.

Напомним, Миша Романова (настоящее имя - Наталья Могиленец) в 2013 году стала победительницей проекта Константина Меладзе "Хочу V ВИА Гру" и вошла в обновленный коллектив вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой.

Весной 2018 года певица покинула группу из-за беременности, о которой узнала лишь на четвертом месяце. Миша признается, что, узнав об интересном положении, испытала настоящий шок, пишет Woman.ru.

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Девушка была раздавлена - она выскочила из клиники и пробежала целый квартал прежде, чем заметила, что на ногах бахилы. Миша призналась, что хотела стать мамой, но не была готова в материнству. Ведь в ее планах было встретить любимого мужчину, выйти замуж и родить первенца.

Отец Мартина - молодой украинский режиссер, имя которого она не назвала. Пара рассталась еще до того, как певица узнала о беременности. После того, как Миша стала мамой, поползли слухи, что папой малыша является Макс Барских, с которым девушку связывает долгая и тесная дружба. После начала сольной карьеры Барских стал продюсером Романовой.

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Кроме того, Барских как-то спросили на светском мероприятии о том, с кем остался малыш. Он ответил, что с няней, тем самым подтвердив, что присутствует в жизни ребенка.

Малыш родился здоровым на сроке 41 неделя, его назвали Мартином. Но путь к материнству дался певице нелегко. Когда она была на 16-й неделе беременности, не зная об интересном положении, решилась на увеличение груди.

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Врачи сделали все необходимые анализы и дали добро на хирургическое вмешательство под общим наркозом, что могло навредить ребенку или даже спровоцировать замирание плода.

Когда Миша узнала о беременности, обратилась в клинику за объяснениями. Там ей сказали, что уже были такие случаи и все закончилось нормально. А в качестве "утешительного приза"... подарили девушке бюстгальтер для ее новой груди.