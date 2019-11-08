"ВІА Гра" об'єднається у першому легендарному складі: названа причина

ВІА Гра в першому складі (фото: zvezdy.com.ua)

"ВІА Гра" об'єднається заради виступу на "Танцях з зірками"

Легендарна українська музична група, яка незабаром буде святкувати своє 20-річчя, з'явиться на шоу "Танці з зірками" в першому складі. За даними організаторів шоу, заради однієї пари на паркеті з'являться Надія Мейхер та Олена Виннцька з популярним хітом початку 2000-х. Про це розповіли у прес-службі проекту.

Як повідомляється, довгоочікуваний чвертьфінал танцювального шоу буде включати не тільки змагання кращих учасників проекту, але і музичний виступ "ВІА Гри" першого складу. Причиною об'єднання артисток стала одна пара. Саме заради танцю на сцені з'явиться перший склад музичної групи. Надія Мейхер і Альона Вінницька "запалять" зал популярним хітом "Я не повернуся". Варто відзначити, що не тільки "ВІА Гра", але і інші зірки українського шоу-бізнесу з'являться на проекті і будуть супроводжувати номери учасників своїми музичними виступами.

Надія Мейхер і Альона Вінницька - "ВІА Гра" в першому складі (фото: zvezdy.com.ua)

Також відзначимо, що серед інших зоряних учасників чвертьфіналу будуть виступати Джамала, "Час і Скло", Тіна Кароль і Katya.

Варто нагадати, що в чвертьфіналі учасникам, щоб продемонструвати майстерність, придбану за 12 тижнів, доведеться прийняти новий виклик і показати в ефірі одразу по два танці.

Нагадаємо, що в неділю в 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний фінал "Танців із зірками", по закінченню якого стануть відомі імена пара півфіналістів. За кубок переможця поки що змагаються сім пар. Боротьба стає запеклішою, а судді - більш вимогливими.

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