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Екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті

STYLERПерсони    12.09.2019 - 21:12
Екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті
Анна Седокова (фото: facebook.com/SedokovaAnna)

Анна Седокова останнім часом страждає від забудькуватості

Колишня учасниця української групи "ВІА Гра" Анна Седокова, яка входила в "золотий склад" колективу, викликала неабияке здивування у прихильників новим знімком в Instagram.

По-перше співачка, що нині виступає в РФ, висвітлила волосся, перетворившись практично в блондинку, по-друге, з'явилася в незвичайному для себе образі, тобто одягненою.

На знімку з ресторану співачка позує у теплій кофті, брюках і стильних ковбойських чоботях. Із аксесуарів - неймовірно актуальні в цьому сезоні напівпрозорі кольорові окуляри. З оголеності - лише злегка спущений рукав светра.

Крім того, співачка пише, що у неї є проблема - останнім часом вона нічого не пам'ятає. Сєдокова уточнила, що особливо легко забуває погане, очевидно натякаючи на свої скандальні романи з битвою за дітей.

"Є проблема! Я нічого не пам'ятаю, особливо поганого, але це про глобальне, а якщо дрібниці, то після третьої дитини я взагалі абсолютно нічого не запам'ятовую", - підписала Анна Седокова знімок.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Шанувальники засипали співачку компліментами, які адресувалися переважно до нового кольору волосся.

  • Як вам личить бути свытленькою. Красуня.
  • Боже мій, яка ти прекрасна! Намилуватися не можу... Це ж треба бути такою чудною. Тфу тфу тфу.
  • Тобі дуже личить.
  • Аня, яка ж ви неперевершена.
  • Вам личить світле волосся.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'ятіЕкс-&quot;ВІА Гра&quot; кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'ятіЕкс-&quot;ВІА Гра&quot; кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'ятіЕкс-&quot;ВІА Гра&quot; кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.

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