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Дружину Меладзе запідозрили в занятті найдавнішою професією

STYLERПерсони    16.10.2019 - 10:08
Дружину Меладзе запідозрили в занятті найдавнішою професією
Альбіна Джанабаєва (фото: facebook.com adzhanabaeva)

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" вирішила зробити собі комплімент, але потрапила в халепу

Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе і колишня учасниця культової "ВІА Гри", була запідозрена у занятті проституцією. Про те, що 40-річна співачка не та, за кого себе видає, вирішив один із співробітників аеропорту, пишуть росЗМІ.

Співачка в своєму Instagram вирішила зробити собі комплімент, розповівши, що прикордонник в Шереметьєво запитав її про вік, бо не повірив, що співачка надала йому справжні документи.

Джанабаєва, мабуть, вирішила, що виглядає набагато молодше своїх 40 років.

"При моїх зустрічних питаннях з'ясувалося, що хлопець просто не повірив, і подумав, що я лечу не за своїм паспортом, а мабуть за маминим", - написала співачка.

Дружину Меладзе запідозрили в занятті найдавнішою професією

Альбіну Джанабаєву запідозрили в проституції (скрін: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Але пізніше співробітник аэропотра зруйнував всі уявлення співачки про свій моложавий зовнішній вигляд. Офіцер прикордонного контролю розповів, що подібні навідні запитання - знак Зодіаку, рік народження - вони задають не з метою зробити комплімент. Це потрібно, щоб перевірити, чи знає господар паспорта свої дані.

"Особливо у випадках з дівчатами, коли є підозри, що вони летять для занять проституцією і т. д." - прокоментував співробітник аэоропорта інцидент з дружиною Валерія Меладзе.

Дружину Меладзе запідозрили в занятті найдавнішою професією

Альбіну Джанабаєву запідозрили в проституції (скрін: instagram.com/albinadzhanabaeva)

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