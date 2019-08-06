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Зеленський роздасть паспорти в Сибіру: на росТБ відзначилися новою маячнею

STYLERЖиття    06.08.2019 - 10:34
Зеленський роздасть паспорти в Сибіру: на росТБ відзначилися новою маячнею
На росТБ відзначилися новою маячнею про Володимира Зеленського (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський довів до сказу російських пропагандистів словами про Сибір

Володимир Зеленський вирішив роздати українські паспорти жителям Сибіру. Такий висновок зробила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" скандальна Ольга Скабєєва після недавнього інтерв'ю президента України.

Нагадаємо, що Володимир Олександрович у Трускавці сказав представникам російської газети "КоммерсантЪ", що роздавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, як це робить Путін, - це неправильно і незаконно.

"Це наші громадяни, громадяни України. Як можна їм роздавати російські паспорти? Ви уявляєте: я чи якийсь представник приїжджає в Красноярськ або кудись ще, бере і роздає українські паспорти. Хіба це правильно?.. Росія каже, що немає їх присутності на території Донецька і Луганська. Але якщо нема, який же сенс тоді роздавати паспорти нашим громадянам?" - сказав Зеленський і нагадав російським журналістам, що Кремль роздавав російські паспорти також мешканцям анексованого Криму.

Зеленський роздасть паспорти в Сибіру: на росТБ відзначилися новою маячнею

Ольга Скабєєва (скриншот)

В ефірі "60 хвилин" Скабєєва вирвала з контексту слова Зеленського про "роздачу паспортів жителям Красноярська", щоб влаштувати шоу і розігнати фейк серед росіян.

"Зеленський пообіцяв особисто приїхати в Сибір. Тримайтеся, будь ласка, сибіряки. Зеленський їде і буде роздавати вам українські паспорти", - сказала Скабєєва.

І хоч гості програми говорили їй, що це неправда, пропагандистка стояла на своєму.

Істерика на росТБ через заяву Зеленського

Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам "Слуги народу".

Роздача портфелів: хто у "Слузі народу" може очолити ключові комітети Верховної ради Зеленський і Джонсон обговорили майбутнє двосторонніх відносин після Brexit
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