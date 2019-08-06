Зеленський роздасть паспорти в Сибіру: на росТБ відзначилися новою маячнею

На росТБ відзначилися новою маячнею про Володимира Зеленського (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський довів до сказу російських пропагандистів словами про Сибір

Володимир Зеленський вирішив роздати українські паспорти жителям Сибіру. Такий висновок зробила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" скандальна Ольга Скабєєва після недавнього інтерв'ю президента України.

Нагадаємо, що Володимир Олександрович у Трускавці сказав представникам російської газети "КоммерсантЪ", що роздавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, як це робить Путін, - це неправильно і незаконно.

"Це наші громадяни, громадяни України. Як можна їм роздавати російські паспорти? Ви уявляєте: я чи якийсь представник приїжджає в Красноярськ або кудись ще, бере і роздає українські паспорти. Хіба це правильно?.. Росія каже, що немає їх присутності на території Донецька і Луганська. Але якщо нема, який же сенс тоді роздавати паспорти нашим громадянам?" - сказав Зеленський і нагадав російським журналістам, що Кремль роздавав російські паспорти також мешканцям анексованого Криму.

Ольга Скабєєва (скриншот)

В ефірі "60 хвилин" Скабєєва вирвала з контексту слова Зеленського про "роздачу паспортів жителям Красноярська", щоб влаштувати шоу і розігнати фейк серед росіян.

"Зеленський пообіцяв особисто приїхати в Сибір. Тримайтеся, будь ласка, сибіряки. Зеленський їде і буде роздавати вам українські паспорти", - сказала Скабєєва.

І хоч гості програми говорили їй, що це неправда, пропагандистка стояла на своєму.

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