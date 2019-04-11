ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка "Орла і Решки" загадково висловилася про Зеленського і Порошенка

STYLERВибори 2019    11.04.2019 - 17:08
Зірка "Орла і Решки" загадково висловилася про Зеленського і Порошенка
Астровська висловилася про Порошенка і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Аліна Астровська з "Орел і Решка" зробила свій прогноз на вибори 2019

Зірка шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська висловилася про майбутній другий тур виборів 2019, в якому зійдуться кандидати в президенти Украъни Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

 

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, у своєму Instagram відома співачка і телеведуча відповіла на запитання підписників, за кого вона віддасть свій голос 21 квітня. Правда, Астровська зробила це так, що багато хто до кінця і не зрозумів - за кого ж проголосує їхній кумир.

"Коли мова йде про комедію (нехай навіть у такій драмі) хочеться, щоб у ній грали професійні гумористи", - написала Аліна, опублікувавши в кінці смайлик, який підморгує.

Також свою публікацію ведуча "Орла і Решки" супроводила оптимістичним фото, на якому зображений кульбаба в руках життєрадісної Аліни.

Зірка &quot;Орла і Решки&quot; загадково висловилася про Зеленського і Порошенка

Аліна Астровська висловилася про вибори 2019 і кандидатів Зеленського і Порошенко (instagram.com/alina_astrovskaya)

Нагадаємо, що 19 квітня на стадіоні "Олімпійський" повинні відбудуться дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка. А провести дебати, до речі, висловив готовність популярний український шоумен і телеведучий Сергій Притула. Заява худрука "Вар'ятів" викликала хвилю захвату в українців.

Дебати Порошенка і Зеленського: астролог дав несподіваний прогноз Зеленський і Порошенко призначили дебати на різні дати: українці обурені
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України выборы 2019Орел и Решка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся