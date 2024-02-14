Экс-ведущий "Орла и Решки" назвал лучшие города Украины: их следует посетить каждому

Украина всегда была богата туристическими городами и локациями, однако о них не всем известно. С момента закрытия границ из-за пандемии, а позже - из-за полномасштабной войны спрос на внутренний туризм возрос.
Бывший ведущий "Орла и Решки" и путешественник Евгений Синельников в интервью РБК-Украина (проект Styler) назвал украинские города и локации, которые следует посетить каждому.
Синельников не называет распространенные среди туристов города, такие как Киев, Львов или Одесса. Однако он добавляет в список другие:
Евгений Синельников во время съемок проекта "Як звучить Україна" (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Путешествуя по Украине, Евгений наблюдает происходящие изменения. По его словам, сейчас у каждого города появился свой уникальный шарм.
"8-10 лет назад я приехал в Чернигов. Я помню, что неплохой город, но провинциальный. Да, я понимаю, что есть разные районы, но после этого мы снова приезжаем, и я смотрю на этот центр! Здесь поставили освещение, здесь заведения, здесь парк, здесь фонтан… И ты приезжаешь как в другой город. Стоишь и думаешь: "Зачем мне та Хорватия?" - делится впечатлениями режиссер.
Он объясняет, что именно в этом и есть наслаждение путешествий по Украине.
"Когда ты едешь в Париж, ты думаешь, что это будет самое лучшее путешествие в жизни. Когда ты едешь в Чернигов, ты думаешь, ну почему бы и нет. В Париже запах мочи, афрофранцузы, крысы, мусор. А тут приезжаешь в Чернигов - красиво, вкусно, классные заведения, интересные люди", - говорит Синельников.
Ранее мы рассказывали, что больше всего тронуло Синельникова после выезда из оккупации.
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