Екс-ведучий "Орла і Решки" назвав найкращі міста України: їх варто відвідати кожному

Україна завжди була багатою на туристичні міста й локації, однак про них не всім відомо. З моменту закриття кордонів через пандемію, а пізніше - через повномасштабну війну попит на внутрішній туризм зріс.
Колишній ведучий "Орла та Решки" й мандрівник Євген Синельников в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) назвав українські міста та локації, які варто відвідати кожному.
Синельников не називає поширені серед туристів міста такі, як Київ, Львів чи Одеса. Однак він додає до списку інші:
Євген Синельников під час зйомок проєкту "Як звучить Україна" (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)
Подорожуючи Україною, Євген спостерігає зміни, які відбуваються. За його словами, зараз у кожного міста з'явився свій унікальний шарм.
"8-10 років назад я приїхав у Чернігів. Я пам'ятаю, що непогане місто, але провінційне. Так, я розумію, що є різні райони, але після того ми знову приїжджаємо, і я дивлюсь на цей центр! Тут поставили освітлення, тут заклади, тут парк, тут фонтан. І ти приїжджаєш наче в інше місто. Стоїш і думаєш: "Нащо мені та Хорватія?" - ділиться враженнями режисер.
Він пояснює, що саме в цьому і є насолода подорожей Україною.
"Коли ти їдеш у Париж, ти думаєш, що це буде найкраща подорож у житті. Коли ти їдеш в Чернігів, ти думаєш, ну, чому б і ні. У Парижі запах сечі, афрофранцузи, щурі, сміття. А тут приїжджаєш у Чернігів - красиво, смачно, класні заклади, цікаві люди", - каже Синельников.
Раніше ми розповідали, що найбільше зворушило Синельникова після виїзду з окупації.
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