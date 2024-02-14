Екс-ведучий "Орла і Решки" назвав найкращі міста України: їх варто відвідати кожному

Куди поїхати в Україні

Синельников не називає поширені серед туристів міста такі, як Київ, Львів чи Одеса. Однак він додає до списку інші:

Івано-Франківськ. Смачні заклади, цікаві місця, гарний центр.

Смачні заклади, цікаві місця, гарний центр. Ужгород, Мукачево. Це зовсім інша Україна. Ця територія кілька разів змінювала державу, в складі якої перебувала. Їм до Будапешта чи Відня ближче, ніж до Києва.

Це зовсім інша Україна. Ця територія кілька разів змінювала державу, в складі якої перебувала. Їм до Будапешта чи Відня ближче, ніж до Києва. Бессарабія в Одесі. Це надзвичайно. Гагаузи, коні, дикі степи.

Це надзвичайно. Гагаузи, коні, дикі степи. Дуже цікавим є Полісся на Рівненщині. Тут зовсім інша атмосфера, інші ліси, навіть запах повітря.

Тут зовсім інша атмосфера, інші ліси, навіть запах повітря. Печера "Оптимістична". Найдовша печера у світі. Досі не можуть знайти кінець! Варто відвідати.

Найдовша печера у світі. Досі не можуть знайти кінець! Варто відвідати. Кривий Ріг. Він відрізняється від усієї країни. Вони намагаються розвивати унікальний вид туризму. Кривий Ріг - це industrial ("промисловий" з англійської - ред.), і воно ні на що не схоже.

Євген Синельников під час зйомок проєкту "Як звучить Україна" (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Як змінилися українські міста

Подорожуючи Україною, Євген спостерігає зміни, які відбуваються. За його словами, зараз у кожного міста з'явився свій унікальний шарм.

"8-10 років назад я приїхав у Чернігів. Я пам'ятаю, що непогане місто, але провінційне. Так, я розумію, що є різні райони, але після того ми знову приїжджаємо, і я дивлюсь на цей центр! Тут поставили освітлення, тут заклади, тут парк, тут фонтан. І ти приїжджаєш наче в інше місто. Стоїш і думаєш: "Нащо мені та Хорватія?" - ділиться враженнями режисер.

Він пояснює, що саме в цьому і є насолода подорожей Україною.

"Коли ти їдеш у Париж, ти думаєш, що це буде найкраща подорож у житті. Коли ти їдеш в Чернігів, ти думаєш, ну, чому б і ні. У Парижі запах сечі, афрофранцузи, щурі, сміття. А тут приїжджаєш у Чернігів - красиво, смачно, класні заклади, цікаві люди", - каже Синельников.