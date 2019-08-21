Екс-"регіонал" задавив двох людей: нові деталі смертельної ДТП під Одесою (фото)

Смертельна ДТП під Одесою з двома жертвами, яку скоїв колишній нардеп від "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов, сталася через неуважність водія, а не внаслідок втрати свідомості. 71-річний колишній політик і чиновник мчав на Mercedes зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину і набирав на телефоні SMS-повідомлення, розповів чоловік загиблої, передає "ЗЗ канал".

Михайло Гурін повідомив подробиці трагедії та наголосив, що Рогов взагалі не гальмував, і вилетів приблизно за 300 метрів у полі.

За словами чоловіка, який за фахом є інженером-шляховиком і працює керівником будівельного ділянки в Одесі, там ідеальна траса.

"Тому причина ДТП одна - людський фактор і вина водія", - каже Михайло.

Він розповів, що того фатального дня 2 серпня повертався з відпочинку в Одесі зі своєю дружиною, медсестрою Вінницького військового госпіталю, та двома дітьми - шестирічним Артемом та півторарічною Арміне. Сім'я їхала в автомобілі і зупинилася на трасі близько намета, де продавали ягоди, щоб купити виноград.

Сім'я Гуріних: Юлія з чоловіком Михайлом та двома дітьми (Фото: 33kanal.com)

"Юлія пішла. Я чекав у машині, діти спали. Тільки дружина вийшла, як пролунав гучний хлопок. На дорозі вже ані торгової точки, ані дружини. Я побачив у полі чорний Mercedes. Сказав дітям, щоб вони не виходили і побіг до цієї машини. Дружину побачив вже на землі, у полі... На її тілі живого місця не було, переламані ноги", - каже Михайло.

Другим загиблим виявився продавець азербайджанець, батько чотирьох дітей.

Під Одесою екс-"регіонал" влаштував смертельну ДТП, в якій загинули дві людини (Фото: dumskaya.net)

Михайло зазначив, що зараз помічники Рогова намагаються зам'яти справу, і до нього з цього питання вже двічі зв'язувалися, пропонували "домовитися".

"Але кажуть, що сім'я другого загиблого уже не має претензій до водія. Чому - неважко здогадатися... Ще в полі до мене приїхав якийсь чоловік, який почав пропонувати допомогу і цікавитися, може "щось вам треба". Представився помічником водія... Дзвонив вже інший помічник чиновника знову з пропозицією "домовитися"... Але я не збираюся прощати кров на його руках", - каже чоловік загиблої жінки.

Михайло Гурін обурюється, що зараз захисники Рогова запевняють, що той втратив свідомість у момент аварії через проблеми зі здоров'ям - у екс-"регіонала" цукровий діабет та гіпертонія: "Але якщо він втратив свідомість, то як тут же подзвонив своєму помічникові, щоб той негайно "вирішував питання"?

Фото: Микола Рогов (dumskaya.net)

Зараз Рогову суддя Віктор Чаплицкий призначили запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту, в суд медики його привезли на каталці.

Чоловік загиблої розповів, що Юлія в юності вже потрапила в аварію, довго лікувалася, суди тяглися, але справедливості так і не домоглася: "З тих пір дружина завжди побоювалася автомобілів. Якось відчувала".

Як розповіли в прес-службі прокуратури Одеської області, вони мають намір оскаржити домашній арешт Рогова.

"У вівторок мало відбутися засідання Апеляційного суду нашої області. Але засідання перенесли на 27 серпня, оскільки адвокат підозрюваного заявив клопотання, що його підзахисний перебуває в лікарні і не може бути", - кажуть у прокуратурі.

Рогову інкримінують злочин, передбачений частиною 3 ст. 286 КК України (порушення ПБДР, що спричинило загибель кількох осіб). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.

Також ми писали про те, що в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля наїхав на жінку-пішохода.