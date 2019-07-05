ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Просто спав за кермом: п'яний екс-депутат протягнув дівчину по асфальту (відео)

STYLERЖиття    05.07.2019 - 18:43
Просто спав за кермом: п'яний екс-депутат протягнув дівчину по асфальту (відео)
Фото: Ілюстративне фото (diariodamidia.com.br)

Очевидці стверджують, що колишній нардеп був п'яний і спав за кермом

У Львівській області п'яний колишній депутат наїхав на 22-річну дівчину. Він просто протягнув Вікторію по землі, в той час, як вона сідала в машину до свого коханого. Про це повідомляється в сюжеті ICTV.

Свідки події розповіли, що перед тим, як сісти за кермо, чиновник чимало випив у місцевому кафе, а під час аварії просто спав за кермом автомобіля. Якби на місці ДТП не було поліції, люди б влаштували самосуд. Копи сховали горе-водія в своєму автомобілі.

Відео: ДТП у Львівській області (YouTube/ICTV)

Сестра постраждалої Вікторії розповіла, як все сталося. Машину п'яного депутата занесло на дорозі і він простягнув її сестру по дорозі, її голова потрапила між колесами.

Просто спав за кермом: п'яний екс-депутат протягнув дівчину по асфальту (відео)Фото: Екс-депутат наїхала на дівчину (Скріншот з відео)

Дівчина дивом вижила, на ній не було живого місця. На її крик збіглося півсела. Її відразу ж госпіталізували в реанімацію і тепер їй належить кілька складних операцій.

Як виявилося, п'яний водій - це 60-річний Микола Янюк, він бізнесмен і колишній районний депутат.

Свідки розповіли, що п'яний чиновник навіть не зупинився, коли Вікторія потрапила під колеса його джипа. Він навіть не зрозумів, яке зло вчинив. Сусіди чиновника розповідають, що він пристойний і має проблеми зі здоров'ям.

Експертиза довела, що в крові Миколи Янюка був алкоголь. У свою чергу місцеві жителі переживають, щоб "герой" поніс покарання за свої дії.

Як раніше ми писали, в ніч на 5 липня у Вінниці п'яний поліцейський, який був за кермом мікроавтобуса, протаранив відразу три автомобілі. В результаті аварії постраждали двоє дітей.

А також ми розповідали про те, що у Київській області сталася масштабна ДТП з постраждалими.

 

П'яний коп у Вінниці наїхав на дітей: усі подробиці Українська співачка потрапила в серйозну ДТП (фото)
Новини України ДТПЛьвів
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся