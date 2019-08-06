У Запорізькій області п'яний поліцейський збив пішохода

Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Постраждала жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості

У місті Кам’янсько-Дніпровському Запорізької області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля наїхав на жінку-пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією правоохоронців, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

"5 серпня 2019 року на центральній вулиці міста Кам’янсько-Дніпровська Запорізької області водій автомобіля марки Daewoo, знаходячись у нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода. Виявилось, що за кермом автомобіля марки "Daewoo" перебував працівник поліції одного з відділеннь ГУ Нацполіції у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру та про обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автошляху Овруч-Словечно (Житомирська область) зіткнулись два автомобілі, у результаті чого загинули двоє людей, ще троє людей отримали травми. За даними фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 серпня у Харківській області у місті Люботині у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини.