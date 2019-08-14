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Я можу собі дозволити: в Одесі суддя жорстко обматюкав поліцейських (відео)

STYLERЖиття    14.08.2019 - 15:57
Я можу собі дозволити: в Одесі суддя жорстко обматюкав поліцейських (відео)
Суддя обматюкав поліцейських в Одесі (Колаж РБК-Україна)

Патрульні поліцейські спробували скласти протокол про ДТП на суддю

В Одесі суддя апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан нецензурно облаяв поліцейських, які спробували скласти за нього протокол за вчинення ДТП. Відео інциденту розмістили на сторінці Одеського Автомайдану в Facebook.

Дмитро Запорожан по-хамськи відповів патрульним поліцейським і заявив, що не має наміру з ними спілкуватися. Крім того, він сказав, що всі питання поліція повинна залагодити без його присутності. Після цього знову обматюкав співробітників правоохоронних органів і пішов.

- Дмитро Валерійович!

- На**й пішли. Не хочу я з вами, б**ть, спілкуватися.

- як ви собі дозволяєте спілкуватися із співробітниками поліції?

- можу собі дозволити.

- ви що - цар і Бог?

- так, я цар, Бог. Для вас я цар і Бог.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

ДТП Дмитро Запорожан зробив на своєму автомобілі Mercedes ML250, який відсутній в декларації. З місця події суддя зник.

В коментарях до посту користувачі обурені хамською поведінкою судді та відзначили, що його треба звільнити негайно.

  • Такого суддю треба гнати з системи.
  • От і чому не затримали цього виродка? Там, де не треба, виламують руки, а тут що?
  • Це просто зашквар.
  • Якби попасти, не дай бог, до такого.

Я можу собі дозволити: в Одесі суддя жорстко обматюкав поліцейських (відео)Я можу собі дозволити: в Одесі суддя жорстко обматюкав поліцейських (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/AutomaidanOdesa.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що экс-регіонал Колесніков обматюкав виборця.

А також ми розповідали про те, що у Києві ледь не лінчували водія, який влаштував масове ДТП.

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