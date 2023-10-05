Экс-регионал, рейдер или патриот? Ректор НАУ Луцкий решил идти в ВСУ на фоне скандала с реорганизацией

Недавно общество всколыхнула интересная новость - ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, несмотря на скандал с реорганизацией НАУ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о скандалах вокруг руководителя НАУ, потенциальной реорганизации университета и решении Луцкого оставить руководящую и образовательную деятельность ради службы в силах ПВО.

"Тернистый" путь Луцкого

Максим Луцкий родился в Киеве в семье ученых (отец - профессор КПИ, мать - научный сотрудник Института кибернетики НАН Украины).

После восьмого класса перешел в профессиональную школу №79 (современный Лицей информационных технологий), а затем учился в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского по специальности "Компьютерные и интеллектуальные системы и сети".

В начале 90-х начал заниматься предпринимательской деятельностью. А в 2006 году Луцкого впервые избрали депутатом Верховной Рады от партии "Батькивщина". Однако впоследствии он перешел в "Партию регионов".

Максим Луцкий был в "Партии регионов" (фото: facebook.com/Максим Луцкий)

Уже через год он стал заместителем тогдашнего министра образования и науки Украины Станислава Николаенко, а в 2008-м занял должность проректора по международным связям и (несколько позже) первого проректора НАУ.

На выборах 2012 года Луцкий баллотировался в 222-м округе в Соломенском районе Киева. Тогда его обвинили в недобросовестной агитации (он распространял бесплатные лекарства, шоколадки и шампанское со своими фотографиями). Кроме того, должностное лицо якобы просило преподавателей и студентов НАУ изменить место регистрации, чтобы голосовать в "нужном" районе...

Максим Луцкий (фото: facebook.com/Максим Луцкий)

Тогда депутатом Луцкий не стал, однако экс-президент-беглец Виктор Янукович назначил его председателем Соломенской райгосадминистрации, где тот проработал до 2014 года.

В начале 2021 бывший нардеп-регионал победил на выборах ректора Национального авиационного университета в Киеве.

В июле того же года Луцкий натолкнулся на скандал, когда решил ввести дресс-код для студентов, приняв правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Ими был, в частности, введен запрет на декольте и мини-юбки у студенток, а также ношение "неформальной символики и атрибутики".

В апреле 2023 года Луцкий угрожал студентам и запрещал шутить об экс-министре Сергее Шкарлете во время фестиваля "Студвесна".

Но больше всего педагога критикуют за застройку территории НАУ, хотя он любые обвинения в коррупции в свой адрес отвергает. Это при том, что в начале мая журналисты разоблачили Луцкого в угрозах, рейдерстве и попытках незаконно присвоить жилье в доме на территории НАУ.

28 июля действующий глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой подписал приказ об объявлении выговора ректору Луцкому на основании нарушения законодательства об образовании и требований контракта.

Добавим также, что Луцкий является кумом бывшего министра образования Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

Что предлагают изменить в НАУ

28 сентября текущего года в СМИ появилась информация, будто бы правительство планирует рассмотреть распоряжение о реорганизации НАУ, и соответствующий проект уже согласован с ключевыми министерствами.

При этом планируемая реорганизация НАУ не должна повлиять на ход учебного процесса в университете. Кроме того, предполагается сохранение существующего уровня заработных плат профессорско-преподавательского состава (даже постепенное увеличение, если деградацию университета удастся остановить).

В рамках реорганизации планируется, в частности, разделение НАУ на две структуры:

Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ)

отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий)

Они должны стать составляющими мощной системы подготовки специалистов и разработки военных инноваций в области MilitaryTech (соответствующую концепцию уже в скором времени планируют представить президенту Владимиру Зеленскому).

По мнению чиновников, эти учреждения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине:

подготовки пилотов

разработки новых дизайнов

ввода в эксплуатацию инновационных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

поддержки украинской военной промышленности

СМИ сообщают, что проект соответствующего распоряжения вносится на рассмотрение Кабинета министров по инициативе вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Причины реорганизации

Решению относительно реорганизации НАУ предшествовал ряд важных моментов:

многочисленные скандалы по поводу незаконного отчуждения земель НАУ для многоэтажного строительства согласно инвестиционным договорам, содержащим невыгодные условия для ВУЗа

нарушение языковых норм образовательного процесса в НАУ (установленных Уполномоченным по защите государственного языка)

падение показателей уровня образования в НАУ

невыполнение целевых показателей ректора

значительное количество "условных" аккредитаций образовательных программ

многочисленные жалобы представителей студенческого самоуправления на руководство НАУ в МОН

несостоятельность действующего руководства и коллектива НАУ (несмотря на многочисленные обещания и имеющийся потенциал) разработать ни одного БПЛА с самого начала полномасштабного вторжения РФ

неоднократные обращения коллектива и руководства Летной академии в Кропивницком с просьбой "отделить их от НАУ"

Отметим, что в 2011 году Летная академия (по распоряжению Кабмина) вошла в структуру НАУ и получила название "Кировоградская летная академия Национального авиационного университета".

Реакция НАУ

После опубликования новостей о вероятной реорганизации НАУ, в высшем учебном заведении было организовано общеуниверситетское собрание. В нем приняли участие представители преподавательского, научного, административного и студенческого сообществ.

В рамках встречи было одобрено решение "по подготовке обращения" к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, министру образования и науки "по недопущению уничтожения путем реорганизации мощного авиационного учебного заведения Украины, постоянно занимающего ведущие позиции в украинских и мировых рейтингах ВУЗов и лишения его статуса Национального".

Кроме того, представители НАУ просят:

остановить рассмотрение Кабинетом министров проекта распоряжения "О реорганизации Национального авиационного университета"

направить указанный проект в трудовые коллективы Национального авиационного университета и Летной академии НАУ "для демократического рассмотрения и согласования"

осуществить комплексное изучение возможных последствий реорганизации и сделать обоснованные выводы о целесообразности реорганизации в предложенном проектом виде - с привлечением соответствующих специалистов

Кроме этого в зале Ученого совета НАУ состоялось внеочередное заседание с участием ректора Максима Луцкого, председателя совета Николая Кулика, секретаря заседания Николая Легенького и других.

По результатам обсуждения наиболее актуальных вопросов должностные лица одобрили следующие решения:

утвердить обращение о нецелесообразности реорганизации НАУ (одобренное собранием работников и студентов университета)

принять к сведению ходатайство Летной академии НАУ о ее выделении из структуры университета

создать рабочую группу для обеспечения глубокого и всестороннего изучения вопроса о выделении Летной академии из структуры НАУ

обратиться в Министерство образования и науки и Летную академию НАУ с ходатайством о предоставлении кандидатур в состав рабочей группы

подготовить в течение месяца согласованные предложения и представить проект решения по указанному выше вопросу на рассмотрение Ученому совету университета

"Шах и мат" от ректора

3 октября, несмотря на все скандалы вокруг НАУ и самого ректора, Луцкий сделал сенсационное заявление - в своем Facebook он сообщил, что... становится в защиту Украины.

"Друзья, хочу разделить с вами одно из своих наиболее важных решений, принятых за всю жизнь. Рассчитываю на вашу поддержку, а взамен обещаю активно передавать от каждого из вас пламенные поздравления тем, кто ошибочно решил, что может безнаказанно уничтожать мирную Украину, пугать ее шахедами или терроризировать ракетами", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что речь идет о решении служить в рядах Вооруженных сил Украины.

"В частности, в рядах ПВО, ведь у меня есть соответствующая военная специальность", - уточнил Луцкий.

В то же время чиновник добавил, что такое решение принял "не сегодня".

"Но информирую о нем сейчас, когда почти все формальные и организационные процедуры успешно пройдены. С честью и гордостью буду служить народу Украины!", - подытожил экс-регионал.

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Самое интересное, что такое решение Луцкий принял, несмотря на многочисленные проблемы, выпавшие ныне на долю его "детища" - Национального авиационного университета.

Ведь согласно закону, одобренному Верховной Радой еще 29 июля 2022 года, научные, научно-педагогические и педагогические работники не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (при условии работы в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования).

Итак, чем на самом деле продиктовано такое решение главы НАУ - остается только догадываться...