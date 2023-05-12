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Табачника подозревают в сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова

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Киев, Пятница 12 мая 2023 12:48
Табачника подозревают в сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова Фото: Дмитрий Табачник (mon gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника разоблачили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и соратником Кадырова. Из-за чего экс-чиновнику объявили новое подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора и СБУ.

Как установили правоохранители, Табачник находится на прямой "связи" с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

"После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины. Он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей", - рассказали в СБУ.

Вместе с этим Табачник напрямую выполнял задачи Москвы по "переформатированию" образовательной и медицинской отраслей под требования страны-агрессора.

"Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ Соответствующие "меры" предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким", - сообщили правоохранители.

Как сообщается, для предоставления Табачнику "статуса" осенью прошлого года его назначили так называемым "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области.

Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия". Кроме того, установлены факты участия фигуранта в разграблении имущества жителей Мелитополя.

Совместно с Мурадом Саидовым - так называемым "смотрящим" от главы Чечни Рамзана Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга.

На основании этого Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям УК:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в ноябре прошлого года СБУ сообщила Табачнику о подозрении в госизмене.

Также мы писали, что Служба безопасности наложила арест на имущество Табачника на общую сумму более 2 млн долларов.

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Дмитрий Табачник Служба безопасности Украины ФСБ госизмена Кадыров
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