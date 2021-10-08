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У НАУ обіцяють перетворити внз на "університет майбутнього"

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:42
У НАУ обіцяють перетворити внз на "університет майбутнього" Фото: Максим Луцький (nau.edu.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Ректор Національного авіаційного університету (НАУ) Максим Луцький пообіцяв перетворити вуз на "університет майбутнього" за рахунок коштів інвесторів і бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ ректора на засіданні Комітету освіти і науки Верховної ради.

За словами Луцького, представники науки, бізнесу і держави повинні об'єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

За даними МОН, він займає 4-е місце за результатами вступної кампанії 2021 року. Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і у світі.

Під час засідання зазначалось, що, щоб мати можливість конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм та матеріальної бази - корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку.

За його словами, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько млрд грн, і він не чекає їх від держави.

Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів і будівництво нових, створення сучасного кампуса і колівінгов для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку. Програму обіцяють представити через кілька місяців.

Як повідомлялось, раніше у Національному авіаційному університеті прийняли правила про зовнішній вигляд учасників освітнього процесу. Такий дрес-код для студентів передбачає ряд заборон і рекомендацій, що викликало критику і жваві дискусії в мережі.

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