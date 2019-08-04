ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вивезли 80 кіло тухлятини: в київському озері стався масовий мор риби та раків

STYLERЖиття    04.08.2019 - 12:29
Вивезли 80 кіло тухлятини: в київському озері стався масовий мор риби та раків
В озерах Києва масово гине риба (колаж: РБК-Україна)

Водойму Києва спіткала екологічна катастрофа

В одному з озер у Святошинському районі столиці стався масовий мор риби та раків. Місцеві б'ють на сполох, адже причина подібної трагедії невідома. Про це інформує ТСН.

Від водойми здалеку можна відчути неприємний запах. Місцеві вже звернулися до комунальників, які виловлюють риб та раків. На даний момент вивезли 80 кілограмів тухлятини.

Відзначається також, що точна причина подібного інциденту залишається невідомою. Щоб її з'ясувати, комунальники відібрали зразки води, а через кілька днів будуть відомі результати.

До речі, подібна трагедія вже відбувалася на водоймі близько трьох років тому. Тоді причиною згубних наслідків стало те, що поблизу зводили новобудову.

Є припущення, що мор риби у Києві розпочався після обробки зелених насаджень отрутою, який потрапив у воду разом із дощовою водою. І, судячи зі стану риби, яка вже встигла муміфікуватися, мор в озері почався кілька днів тому.

До речі, у Дніпрі нещодавно масово загинула риба. Сполох забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих риб і раків не тільки у воді, але і на узбережжі. Екологи припускають, що воду отруїли хімікатами з підприємств, розташованих вище за течією.

Нагадаємо, забруднення річки Рось через витоку хімікатів у водойму в результаті ДТП 9 червня у Вінницькій області призвело до того, що жителям села Збаржівка заборонили пити воду з колодязя.

На одеському узбережжі помітили небезпечних морських тварин: у мережі переполох (відео) Чи варто пробувати рибну дієту: переваги та недоліки
Новини України рыба
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся