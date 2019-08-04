Вивезли 80 кіло тухлятини: в київському озері стався масовий мор риби та раків

В озерах Києва масово гине риба (колаж: РБК-Україна)

Водойму Києва спіткала екологічна катастрофа

В одному з озер у Святошинському районі столиці стався масовий мор риби та раків. Місцеві б'ють на сполох, адже причина подібної трагедії невідома. Про це інформує ТСН.

Від водойми здалеку можна відчути неприємний запах. Місцеві вже звернулися до комунальників, які виловлюють риб та раків. На даний момент вивезли 80 кілограмів тухлятини.

Відзначається також, що точна причина подібного інциденту залишається невідомою. Щоб її з'ясувати, комунальники відібрали зразки води, а через кілька днів будуть відомі результати.

До речі, подібна трагедія вже відбувалася на водоймі близько трьох років тому. Тоді причиною згубних наслідків стало те, що поблизу зводили новобудову.

Є припущення, що мор риби у Києві розпочався після обробки зелених насаджень отрутою, який потрапив у воду разом із дощовою водою. І, судячи зі стану риби, яка вже встигла муміфікуватися, мор в озері почався кілька днів тому.

До речі, у Дніпрі нещодавно масово загинула риба. Сполох забили мешканці Канева, які побачили тисячі мертвих риб і раків не тільки у воді, але і на узбережжі. Екологи припускають, що воду отруїли хімікатами з підприємств, розташованих вище за течією.

Нагадаємо, забруднення річки Рось через витоку хімікатів у водойму в результаті ДТП 9 червня у Вінницькій області призвело до того, що жителям села Збаржівка заборонили пити воду з колодязя.