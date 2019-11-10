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В Єгипті загорівся літак з українськими туристами: усі подробиці

STYLERЖиття    10.11.2019 - 08:31
В Єгипті загорівся літак з українськими туристами: усі подробиці
В Єгипті загорівся літак компанії SkyUp (skyup.aero)

В аеропорту Шарм-эль-Шейха загорівся літак, на якому летіли туристи з України

В Єгипті в ніч на неділю, 10 листопада загорівся літак з українськими туристами на борту. Рейс Запоріжжя Шарм-ель-Шейх (SQP7153) виконувала авіакомпанія SkyUp. Займання сталося під час посадки, пожежа виникла на лівій стійці шасі. Служби аеропорту оперативно вирішили проблему та загасили займання. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У момент інциденту на борту перебували 186 пасажирів і 7 членів екіпажу.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вже після ліквідації НП, співробітники перевірили літак і вирішили замінити гальма і основне колесо. Після закінчення робіт літак пообіцяли ввести у розклад.

"Літак сів досить м'яко, але в момент посадки ми почули дивний гул з лівого боку. В ілюмінаторах було видно заграву від полум'я і густий дим. Не минуло й хвилини, як біля нашого літака була пожежна команда аеропорту, яка погасила загоряння", - цитує слова пасажира літака видання "Репортер UA".

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