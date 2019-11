В Єгипті загорівся літак з українськими туристами: усі подробиці

В аеропорту Шарм-эль-Шейха загорівся літак, на якому летіли туристи з України

В Єгипті в ніч на неділю, 10 листопада загорівся літак з українськими туристами на борту. Рейс Запоріжжя Шарм-ель-Шейх (SQP7153) виконувала авіакомпанія SkyUp. Займання сталося під час посадки, пожежа виникла на лівій стійці шасі. Служби аеропорту оперативно вирішили проблему та загасили займання. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У момент інциденту на борту перебували 186 пасажирів і 7 членів екіпажу.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вже після ліквідації НП, співробітники перевірили літак і вирішили замінити гальма і основне колесо. Після закінчення робіт літак пообіцяли ввести у розклад.

"Літак сів досить м'яко, але в момент посадки ми почули дивний гул з лівого боку. В ілюмінаторах було видно заграву від полум'я і густий дим. Не минуло й хвилини, як біля нашого літака була пожежна команда аеропорту, яка погасила загоряння", - цитує слова пасажира літака видання "Репортер UA".

В Єгипті загорівся літак з пасажирами з України (фото: reporter-ua.com)

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ