В Египте загорелся самолет с украинскими туристами: все подробности

В аэропорту Шарм-эль-Шейха загорелся самолет, на котором летели туристы из Украины

В Египте в ночь на воскресенье, 10 ноября загорелся самолет с украинскими туристами на борту. Рейс Запорожье Шарм-эль-Шейх (SQP7153) выполняла авиакомпания SkyUp. Возгорание произошло во время посадки, пожар возник на левой стойке шасси. Службы аэропорта оперативно решили проблему и потушили возгорание. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В момент инцидента на борту находились 186 пассажиров и 7 членов экипажа.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Уже после ликвидации ЧП, сотрудники проверили самолет и решили заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет пообещали ввести в расписание.

"Самолет сел довольно мягко, но в момент посадки мы услышали странный гул с левой стороны. В иллюминаторах было видно зарево от пламени и густой дым. Не прошло и минуты, как возле нашего самолета была пожарная команда аэропорта, которая погасила возгорание", - цитирует слова пассажира самолета издание "Репортер UA".

В Египте загорелся самолет с пассажирами из Украины (фото: reporter-ua.com)

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ