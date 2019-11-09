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Міжнародний скандал в Римі: більше 100 українців не можуть повернутися додому

STYLERЖиття    09.11.2019 - 15:37
Міжнародний скандал в Римі: більше 100 українців не можуть повернутися додому
Літак Ernest Airlines (фото: flyernest.com)

В аеропорту Рим-Фьюмічіно знаходиться більше ста пасажирів з України, які більше доби не можуть повернутися додому

Скандал з авіаперевізником Ernest Airlines в Римі та українськими пасажирами отримав нові обороти. В аеропорту Рим-Фьюмічіно в Італії застрягло понад сто пасажирів з України, які не можуть вилетіти з італійської столиці більше доби. Частина українців з маленькими дітьми вже знаходиться у Варшаві, але змушені добиратися до кінцевої точки за свій рахунок. Авіакомпанія перенесла виліт на три доби без надання житла для пасажирів. Деталі скандалу розповідає одна з пасажирок рейсу в Facebook.

За заявою компанії Ernest Airlines, рейс Рим – Київ відбудеться 11 листопада. Українців обурило таке тривале очікування. Також пасажири невдалого рейсу обурені роботою генконсульства в Італії, яке ніяк не хоче допомагати у вирішенні проблеми.

Пасажирка Андрющенко Тетяна розповіла, що рейс мав вилетіти 8 листопада близько 9 годин ранку, але його постійно відкладали і пояснювали це безглуздими відмовками. Не допомагають ні консульство, ні адміністрація аеропорту. Пасажирка також повідомила, що тих, хто не полетів 8-го листопада "взагалі хочуть вигнати з аеропорту".

"З Києва літак прилетів в 22:45 за римським часом. Оголосили, що почистять літак і злітаємо. Потім різко повідомили про скасування рейсу через погану погоду, що є неправдою. Офіційні документи не дають. Нічого письмово не підтверджують. Представника компанії в аеропорту також немає. Готель не надають. Просять звільнити аеропорт і їхати додому. Консульство каже, що таке буває", - зазначає жінка.

Пізніше авіакомпанія Ernest запропонувала деяким пасажирам летіти до Харкова. Всього було 43 місця, а дісталися вони пасажирам з дітьми.

Інші пасажири залишаються в аеропорту і не знають, коли зможуть повернутися додому.

Нагадаємо, що раніше у Борисполі з-під варти втік росіянин.

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