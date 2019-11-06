Захоплення літака в Амстердамі: перше відео з місця НП (оновлено)

ЗМІ повідомляють про захоплення літака в Амстердамі (фото: twitter.com/AnalystDutch)

З'явилися перші кадри з місця можливого захоплення літака в аеропорту Амстердама

В Амстердамі невідомий захопив літак з пасажирами. ПП в міжнародному аеропорту "Схіпхол" сталося увечері 6 листопада.

За інформацією західних ЗМІ, злочинець спробував захопити пасажирський літак Air Europa, який в середу повинен був летіти в столицю Іспанії - Мадрид. Він нібито озброєний ножем. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

НП в аеропорту "Схіпхол" (фото: twitter.com/AnalystDutch)

При цьому, місцеві правоохоронці оголосили НС і повідомили журналістам, що мова йде про "підозрілу ситуацію на борту одного з літаків". У "Схіпхолі" спостерігається багато пожежних машин та карет швидкої допомоги.

Тим часом у мережі з'явилися перші відеокадри з місця можливого захоплення літака.

НП в аеропорту "Схіпхол" з літаком Air Europa

Пізніше місцева поліція повідомила, що пасажири і екіпаж повітряного судна благополучно покинули літак.

"Розслідування триває", - додали в правоохоронних органах.

При цьому у Air Europa незабаром після початку паніки поінформували, що інцидент стався через помилкове спрацьовування сигналізації.

НП в аеропорту "Схіпхол" (фото: regnum.ru)

"У рейсі Амстердам - Мадрид сьогодні було помилково активовано попередження, яке запускає протоколи про викрадення літаків в аеропорту. Нічого не сталося, всі пасажири в цілості й захищеності, чекаючи на польот найближчим часом", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Також в авіакомпанії "глибоко вибачилися" перед пасажирами і додали, що нинішня НП може стати "хорошою практикою, якщо якимось чином відбудеться реальна подія".

Уточнюється, що на кнопку натиснув пілот авіасудна.

Фото: скрін (twitter.com/AirEuropa)