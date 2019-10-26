В Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

Фото: Абдель Фаттах Ас-Сісі (kremlin.ru)

Президент Єгипту продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив на три місяці дію режиму надзвичайного стану, який ввели в країні два з половиною роки тому. Про це повідомляє Еgypt Independent.

Повідомляється, що схвалений урядом указ набирає чинності по всій республіці з 01:00 за місцевим часом (02:00 за київським) 27 жовтня.

Згідно документу, збройним силам і Міністерству внутрішніх справ наказано "вжити необхідні заходи для протистояння загрозі тероризму, припинення його фінансування, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян".

Нагадаємо, надзвичайні заходи були введені в Єгипті в квітні 2017 року після терактів у церквах у єгипетських містах Танта і Олександрія. Тоді смертники підірвали себе під час святкових служб з нагоди Вербної неділі, 45 людей загинули, понад 120 постраждали.