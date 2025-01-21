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Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала "свои лучшие фото"

Вторник 21 января 2025 09:56
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Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала "свои лучшие фото" Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Любовь Блажко

20 января в США состоялась инаугурация Дональда Трампа, во время которой он официально принял должность президента США снова. Его избранница Мелания появилась на официальном мероприятии в стильном черном образе, однако далеко не всем ее выбор пришелся по вкусу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, что известно.

Маша Ефросинина прокомментировала наряд Мелании Трамп

В своих соцсетях украинская ведущая высказалась об образе, который выбрала Мелания для инаугурации президента США. В публикации она назвала головной убор американки "шапкой Бэтмена", поблагодарила Трамп, а также решила показать подписчикам "свои лучшие фото".

"Спасибо Мелании Трамп в шапке бэтмена за отличное напоминание, что у каждой из нас, девушки, есть фото для папки "не публиковать"! Смотрим мою подборку. Кто я такая, чтобы скрывать от вас свои лучшие фото", - написала Ефросинина и выложила в сеть соответствующие кадры.

Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На снимках можно увидеть неудачные фотомоменты, которые Мария не постеснялась выставить в сети, чтобы таким образом поднять настроение юзерам. Поэтому можно заметить, как иногда хорошие фото не получаются с первого раза.

Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А еще ведущая не обошла вниманием фотографию, где предстала в забавном головном уборе - голубом обтягивающем капюшоне. Именно в подписи к этому фото она поблагодарила Меланию за смелость выбирать образы, которые хочется.

Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что известно об инаугурации Дональда Трампа и образе Мелании

20 января состоялся ряд торжественных мероприятий по случаю инаугурации 47-го президента Америки. В сети продолжают активно обсуждать яркие и смешные моменты, и в центре внимания, в том числе, оказалась шляпа Мелании Трамп, которая стала причиной бурной реакции в сети.

Аксессуар вызвал довольно неоднозначные реакции: кому-то понравился такой выбор первой леди США, а кто-то стал трактовать ее появление в таком образе по-своему.

Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Аутфит Мелании, как можно увидеть по фото, также состоял из пальто, блузы, юбки и сдержанного макияжа. Свой наряд она дополнила эффектными шпильками, а из-под темно-синего пальто у первой леди выглядывал белоснежный воротничок.

Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала &quot;свои лучшие фото&quot;Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации (фото: Getty Images)

Также почитайте, где сейчас вторая жена Дональда Трампа Марла Мейплс, с которой он изменил своей первой жене.

А еще узнайте в нашем материале, как менялась прическа Мелании Трамп.

При создании материала были использованы источники: трансляция инаугурации и публикация Маши Ефросининой с ее страницы в Instagram.

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