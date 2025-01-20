Инаугурация Трампа: онлайн-трансляция церемонии в США

Дональд Трамп официально станет президентом США сегодня, 20 января 2025. Во время инаугурации политик должен принять присягу и провозгласить свою первую речь. В этот день в Вашингтоне также запланирован военный парад и другие торжества.

Все события церемонии инаугурации Дональда Трампа онлайн, – на РБК-Украина .

Инаугурация Трампа 2025: трансляция

Церемония вступления в должность Дональда Трампа соберет миллионы зрителей по всему миру. Онлайн-трансляцию события организуют американские телеканалы, новостные медиа, Белый дом на своем официальном сайте и на каналах в YouTube и X.

За всю историю США сегодняшняя инаугурация будет 60-й по счету, а для Дональда Трампа – второй.

Республиканец занимал должность 45-го президента и после перерыва возвращает себе кресло в Овальном кабинете, став 47-м лидером государства.

Это возвращение называют историческим, ведь только одному президенту США удавалось руководить страной две каденции не подряд (в конце XIX века Гровера Кливленда избирали 22-м и 24-м президентом).

Детали церемонии 20 января

Место проведения. По традиции, инаугурация президента проходит у западного фасада здания Капитолия в Вашингтоне. Но в этом году из-за морозов церемонию перенесли в помещение. Президент и вице-президент примут присягу в ротонде Капитолия, а парад состоится на арене Capital One, где разместят тысячи зрителей.

Точное время. Официальные мероприятия стартуют 20 января в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву). Согласно конституции Штатов, именно в полдень 20 января завершаются полномочия предыдущего президента.

Кто посетит инаугурацию. На церемонии будут присутствовать бывшие президенты Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама, представители Конгресса, Верховного суда, военные. Церемонию посетит также 46-й президент Джо Байден с супругой.

Трампа поприветствуют в новой должности дипломатические представители иностранных стран и несколько государственных лидеров.

О планах приехать на церемонию заявляли лидер Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Приглашены президент Сальвадора Найиб Букеле, оппозиционный лидер Грузии Саломе Зурабишвили. Лидер КНР Си Цзиньпин также получил приглашение от Трампа, но от Китая инаугурацию посетит вице-президент Хань Чжэн.

Организационный комитет также выдавал VIP-билеты самым крупным спонсорам. Гостями инаугурации станут основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, гендиректор Open AI Сэм Альтман. Планирует приехать генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу.

Кроме того, запланированы выступления звезд кантри-музыки и оперы.

Безопасность. Во время инаугурации Трампа в Вашингтоне будут действовать усиленные меры безопасности. Центр города перекрыли, установили заборы и контрольно-пропускные пункты для зрителей, полеты над столицей также запретили. Для охраны порядка привлечены военные подразделения, национальная гвардия и полиция.

Какие мероприятия пройдут в день инаугурации

Расписание инаугурационного дня 20 января включает мероприятия, которые будут проходить с утра до позднего вечера:

утренняя служба в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне;

чаепитие в Белом доме;

Это символическое прощание президентской четы Джо и Джилл Байден перед тем, как хозяевами Белого дома снова станут Дональд и Мелания Трамп.

начало официальных мероприятий в Капитолии – 12:00 по местному времени;

Вице-президент Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп дадут торжественную присягу. Трамп выступит с речью.

почетный отъезд 46-го президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис;

церемония подписания переходных документов и фотографирования в президентской комнате в капитале;

инаугурационный обед в Капитолии с участием Трампа, лидеров Сената и Палаты представителей;

президентский парад.

Затем состоится церемония подписания первых президентских указов в Овальном кабинете в Белом доме. Вечером 20 января в разных местах столицы состоятся балы и вечеринки, ряд из которых посетит президент и первая леди.

При подготовке использовались: данные сайтов usa.gov, senate.gov, публикации CBS News, The Washington Post.