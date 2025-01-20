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Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным "луком" на его инаугурации

Понедельник 20 января 2025 20:16
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Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным "луком" на его инаугурации Инаугурация Трампа (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Мелания Трамп блеснула необычным образом на инаугурации своего мужа, который 20 января принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Первая леди выбрала оригинальный "лук", который активно обсуждает сеть.

Какой образ показала Мелания на инаугурации Трампа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Инаугурация Дональда Трампа - как выглядела его жена

Так, Мелания выбрала очень сдержанный образ. Она не стала отдавать предпочтение ярким цветам и придерживалась темной гаммы.

Жена Трампа появилась перед камерами и многочисленной публикой в темно-синем пальто, из-под которого "выглядывал" белоснежный воротничок. Свой образ она дополнила черными туфлями на "шпильке". А от вспышек камер она могла спрятаться за стильной шляпой с белой лентой.

Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным &quot;луком&quot; на его инаугурации

Жена Трампа (фото: Getty Images)

Пальто для Мелании создал дизайнер Адам Липпз, который "одевал" Мишель Обаму и Джилл Байден. На сайте его бренда не показали именно эту модель верхней одежды. Впрочем, похожее пальто, но с меньшим количеством пуговиц и в другом цвете стоит почти 4 тысячи 300 долларов.

Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным &quot;луком&quot; на его инаугурации

Пальто, похожее на то, которое надела жена Трампа (скриншот)

Сколько стоил тренч, который был создан для Мелании - пока остается загадкой. А под пальто жена Трампа надела темно-синюю юбку-карандаш из шелка и блузу цвета слоновой кости. Эту одежду тоже создал американский дизайнер Липпз.

Почему наряд Мелании спровоцировал споры

Не все ожидали увидеть жену Трампа в столь сдержанном образе. К тому же на подобных мероприятиях очень редко можно увидеть женщин в шляпах.

Кстати, именно из-за шляпки сеть уже начала шутить. Дело в том, что Мелания будто создала вокруг себя "безопасную зону", ведь никто не мог приблизиться к ее лицу. Даже когда Трамп захотел поцеловать жену, он не сумел дотянуться до щеки или губ - все из-за шляпы.

Жена Трампа спровоцировала споры оригинальным &quot;луком&quot; на его инаугурации

Трамп не сумел поцеловать жену (скриншот)

Комментаторы также пишут:

  • "Элегантная, но выглядит так, будто идет на похороны"
  • "Она не хочет, чтобы все видели ее глаза"
  • "Первая леди! Это действительно круто, хейтят только те, кто не разбирается в моде и стиле".

Читайте, что происходит на инаугурации и как Трампу передают власть.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что Дональд Трамп ест на завтрак, обед и ужин.

При создании материала были использованы источники: New York Post, трансляция инаугурации, фан-страницы Мелании в Instagram.

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