Где сейчас вторая жена Дональда Трампа Марла Мейплс, с которой он изменил своей первой супруге
Семья Дональда Трампа, а также его отношения с женщинами в прошлом, интересуют многих. У 47-го президента США, который 20 января принял присягу на инаугурации, была очень насыщенная личная жизнь - от первой официальной избранницы он ушел ко другой, но жениться во второй раз не очень спешил.
Что известно о второй жене Трампа и чем она занимается сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Вторая жена Дональда Трампа - кто она
Когда политик состоял в браке с первой избранницей, которой была Ивана Трамп, он начал отношения с другой. К тому времени избранница родила от него троих детей (Дональда-младшего, Иванку и Эрика).
Первой жене Трамп изменял с Марлой Мейплс. В то время она была моделью, их роман начался в 1990 году. В том же году политик развелся с Иваной.
Дональд Трамп и Марла Мейплс (скриншот)
Марла не гордилась тем, что забрала чужого мужа. Она не скрывала, что хотела бы, чтобы их отношения начались не так.
"Хотела бы я больше всего, чтобы у нас возникли отношения после подписания документов о разводе? Абсолютно. От всего сердца... Но не так случилось. Все должно было произойти так, как это произошло, чтобы привести нас туда, где мы есть сейчас", - говорила когда-то она.
Трамп и Мейплс (скриншот)
От Трампа Мейплс родила дочь Тиффани. Первенец для Марлы и четвертый ребенок для Дональда появился на свет в 1993 году. И на тот момент пара не была в браке.
Марла Мейплс (скриншот)
Лишь через два месяца после рождения ребенка Мейплс услышала предложение руки и сердца. Трамп решил жениться после трагедии, которая изменила его мысли о жизни и отношениях. Речь идет о стрельбе на железной дороге в Лонг-Айленде, когда было убито немало людей. Пара прожила в браке до 1999 года.
Его бывшая почти не рассказывает об отношениях с Трампом. Более того, когда-то Марла хотела выпустить мемуары, но "по соглашению сторон" книга так и не вышла.
Вторая жена Дональда Трампа (скриншот)
Где сейчас вторая жена Трампа
Во время отношений с будущим президентом Мейплс начала активно сниматься в кино. Ее приглашали на телевидение, она получала немало предложений. Также она трижды была ведущей на конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс США", владельцем которых тогда был Трамп.
Бывшая Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)
После развода с мужем ее карьера не угасла. За все годы творческой деятельности Марла может похвастаться немалой фильмографией, в которой, в частности, такие ленты: "Черное и белое", "Любить Аннабель", "Няня на Рождество" и многие другие.
Марла Мейплс (фото: instagram.com/itsmarlamaples)
Также она появлялась на шоу Опры Уинфри, ведет собственный сайт и записывает подкасты, часто делится своими фото в соцсетях.
Дочь и вторая жена Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)
В 2016 году Мейплс участвовала в американских "Танцах со звездами". Также она вела утренние телешоу для женщин. А еще Марла занимается благотворительностью и заботится о защите природы.
Как выглядит бывшая жена Трампа (фото: instagram.com/itsmarlamaples)
Она до сих пор снимается в кино и работает на ТВ. А еще бывшая Трампа невероятно гордится единственной дочерью, которую в СМИ считают едва ли не лишенной внимания отца. Впрочем, Тифани и ее мать были приглашены даже на инаугурацию Трампа.
Вторая жена Трампа сейчас (скриншот)
Мейплс делилась кадрами с торжественного мероприятия в Stories и радовалась как за новоиспеченного президента США, так и за свою дочь.
Вторая жена Трампа показала его инаугурацию (скриншот)
К слову, ранее стало известно, что ест Дональд Трамп ест на завтрак и ужин.
Кроме этого, Мелания Трамп спровоцировала споры оригинальным "луком" на его инаугурации.
При создании материала были использованы источники: Википедия, Instagram Мейплс, Wionews.