Єфросиніна звернулася до Меланії Трамп після інавгурації та показала "свої найкращі фото"

20 січня у США відбулася інавгурація Дональда Трампа , під час якої він офіційно прийняв посаду президента США знову. Його обраниця Меланія з'явилася на офіційному заході у стильному чорному образі , проте далеко не всім її вибір прийшовся до душі.

Маша Єфросиніна прокоментувала вбрання Меланії Трамп

У своїх соцмережах українська ведуча та блогерка висловилася про образ, який обрала Меланія для інавгурації президента США. У публікації вона назвала головний убір американки "шапкою Бетмена", подякувала Трамп, а також вирішила показати підписникам "свої найкращі фото".

"Дякую Меланії Трамп в шапці бетмена за чудове нагадування, що у кожної з нас, дівчата, є фото для папки "не публікувати"! Дивимось мою підбірку. Хто я така, щоб приховувати від вас свої найкращі фото", - написала Єфросиніна та виклала у мережу відповідні кадри.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На знімках можна побачити невдалі фотомоменти, які Марія не посоромилася виставити у мережі, аби таким чином підняти настрій юзерам. Тож можна помітити, як інколи гарні фото не виходять з першого разу.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А ще ведуча не оминула увагою світлину, де постала у кумедному головному уборі - блакитному обтислому капюшоні. Саме у підписі до цього фото вона подякувала Меланії за сміливість обирати образи, які хочеться.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що відомо про інавгурацію Дональда Трампа та образ Меланії

20 січня відбулася низка урочистих заходів з нагоди інавгурації 47-го президента Америки. У мережі продовжують активно обговорювати яскраві та смішні моменти, і у центрі уваги, в тому числі, опинився капелюх Меланії Трамп, який став причиною бурхливої реакції у мережі.

Аксесуар викликав доволі неоднозначні реакції: комусь сподобався такий вибір першої леді США, а хтось став трактувати її появу у такому образі по-своєму.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Аутфіт Меланії, як можна побачити з фото, також складався з пальта, блузи, спідниці і стриманого макіяжу. Своє вбрання вона доповнила ефектними шпильками, а з-під темно-синього пальта у першої леді визирав білосніжний комірець.

Дональд і Меланія Трамп під час інавгурації (фото: Getty Images)