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Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании Трамп

Понедельник 20 января 2025 17:30
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Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании Трамп Мелания Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Роскошные локоны Мелании Трамп - тема, которую охотно обсуждают поклонники. Стоит отметить, что на протяжении лет ее прическа переживала заметные трансформации. Поэтому давайте подробнее вспомним секреты стиля первой леди США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journee-Mondiale.

История прически Мелании Трамп

Начало

Ее история начинается со Словении, где тогда она носила прямые каштановые волосы, иногда с челкой. Фирменный стиль оставался с Меланией десятилетиями, даже в тот период, когда она уже работала моделью. Однако со временем жена Трампа решила поэкспериментировать с наращиванием и мелированием, и так началась эволюция ее волос.

В 1999 году Мелания стала блондинкой, и такой эксперимент многим показался неожиданным. В прошлом один из звездных парикмахеров отмечал, что наращивание может быть сложным, но это отличный способ добавить объема волосас и длину, а также получить еще более молодой вид.

Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампДональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images) Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампДональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

В роли первой леди США

Уже во время пребывания на посту первой леди Мелания стала для миллионов символом элегантности и утонченности. Ее парикмахер Мордехай Алвоу создавал образы, вдохновленные классическими европейскими красавицами.

"Мы стремились создать стиль, который был бы вневременным и современным", - делился Алвоу.

В тот период она экспериментировала с объемными укладками, мягкими волнами с медовым отблеском и шикарными прическами для официальных мероприятий.

Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампМелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампДональд и Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Сейчас

В конце прошлого года волосы Мелании стали более светлого оттенка. Такая трансформация отражает тенденцию, которую принимают многие женщины: с возрастом более светлые волосы смягчают черты лица и визуально избавляют от усталости.

Путь Мелании от каштановой до медовой блондинки был постепенным и выполненным очень мастерски.

Как Мелания Трамп ухаживает за своими волосами

Несмотря на частые укладки и окрашивания, волосы первой леди США выглядят чрезвычайно здоровыми. Так в чем же секрет? Дело в регулярных уходовых процедурах и увлажняющих масках.

"Мелания понимает важность здоровья волос. Она тщательно защищает свои волосы от тепловых повреждений и использует только лучшие средства для ухода", - говорит источник, приближенный к ее команде.

Одной из самых популярных процедур для ее волос является обычное окрашивание. Оно добавляет блеска и помогает безупречно смешивать оттенки.

Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампМелания Трамп (фото: Facebook.com)

Что советует Мелания Трамп в уходе за волосами?

  • Инвестировать в высококачественный фен, который сделает прическу максимально объемной.
  • Использовать большую плойку для завивки, чтобы получить роскошные локоны.
  • Не бояться наращивания для особых случаев.
  • Регулярно подстригать волосы, чтобы кончики оставались здоровыми.

Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампМелания Трамп (фото: Getty Images)

Вневременной стиль волос Мелании Трамп

Эволюция волос Мелании доказывает, что отличный стиль не имеет ограничений. Независимо от того, 40 вам, 50 или больше, в любом образе можно найти вдохновение.

"Поиск хорошей прически, которая сочетается с чертами лица, действительно может изменить вас, независимо от возраста или стиля", - говорит специалист по прическам.

Как пишет источник, пока неизвестно, вернется ли жена Дональда Трапма к своему темному оттенку или выберет еще более светлый тон. Но одно можно сказать наверняка: какой бы стиль она не выбрала, о нем обязательно напишут в заголовках газет, и он вдохновит бесчисленное количество женщин.

Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании ТрампМелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)

Посмотрите, какой была Мелания Трамп в молодости.

А еще почитайте подробнее о том, как одевается Мелания Трамп.

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