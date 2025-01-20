Выбирает вневременные тренды. Как менялась прическа Мелании Трамп
Роскошные локоны Мелании Трамп - тема, которую охотно обсуждают поклонники. Стоит отметить, что на протяжении лет ее прическа переживала заметные трансформации. Поэтому давайте подробнее вспомним секреты стиля первой леди США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journee-Mondiale.
История прически Мелании Трамп
Начало
Ее история начинается со Словении, где тогда она носила прямые каштановые волосы, иногда с челкой. Фирменный стиль оставался с Меланией десятилетиями, даже в тот период, когда она уже работала моделью. Однако со временем жена Трампа решила поэкспериментировать с наращиванием и мелированием, и так началась эволюция ее волос.
В 1999 году Мелания стала блондинкой, и такой эксперимент многим показался неожиданным. В прошлом один из звездных парикмахеров отмечал, что наращивание может быть сложным, но это отличный способ добавить объема волосас и длину, а также получить еще более молодой вид.
Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images) Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)
В роли первой леди США
Уже во время пребывания на посту первой леди Мелания стала для миллионов символом элегантности и утонченности. Ее парикмахер Мордехай Алвоу создавал образы, вдохновленные классическими европейскими красавицами.
"Мы стремились создать стиль, который был бы вневременным и современным", - делился Алвоу.
В тот период она экспериментировала с объемными укладками, мягкими волнами с медовым отблеском и шикарными прическами для официальных мероприятий.
Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)Дональд и Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)
Сейчас
В конце прошлого года волосы Мелании стали более светлого оттенка. Такая трансформация отражает тенденцию, которую принимают многие женщины: с возрастом более светлые волосы смягчают черты лица и визуально избавляют от усталости.
Путь Мелании от каштановой до медовой блондинки был постепенным и выполненным очень мастерски.
Как Мелания Трамп ухаживает за своими волосами
Несмотря на частые укладки и окрашивания, волосы первой леди США выглядят чрезвычайно здоровыми. Так в чем же секрет? Дело в регулярных уходовых процедурах и увлажняющих масках.
"Мелания понимает важность здоровья волос. Она тщательно защищает свои волосы от тепловых повреждений и использует только лучшие средства для ухода", - говорит источник, приближенный к ее команде.
Одной из самых популярных процедур для ее волос является обычное окрашивание. Оно добавляет блеска и помогает безупречно смешивать оттенки.
Мелания Трамп (фото: Facebook.com)
Что советует Мелания Трамп в уходе за волосами?
- Инвестировать в высококачественный фен, который сделает прическу максимально объемной.
- Использовать большую плойку для завивки, чтобы получить роскошные локоны.
- Не бояться наращивания для особых случаев.
- Регулярно подстригать волосы, чтобы кончики оставались здоровыми.
Мелания Трамп (фото: Getty Images)
Вневременной стиль волос Мелании Трамп
Эволюция волос Мелании доказывает, что отличный стиль не имеет ограничений. Независимо от того, 40 вам, 50 или больше, в любом образе можно найти вдохновение.
"Поиск хорошей прически, которая сочетается с чертами лица, действительно может изменить вас, независимо от возраста или стиля", - говорит специалист по прическам.
Как пишет источник, пока неизвестно, вернется ли жена Дональда Трапма к своему темному оттенку или выберет еще более светлый тон. Но одно можно сказать наверняка: какой бы стиль она не выбрала, о нем обязательно напишут в заголовках газет, и он вдохновит бесчисленное количество женщин.
Мелания Трамп (фото: instagram.com/melaniatrump)
Посмотрите, какой была Мелания Трамп в молодости.
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