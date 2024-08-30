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Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы

Пятница 30 августа 2024 15:47
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Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня, 30 августа, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев отмечают 21-ю годовщину брака. В связи с этим знаменитость поделилась в сети обращением к супругу, который встал на защиту нашей родины после начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

Мария вспомнила момент знакомства и то, что будущий муж не перезвонил сразу, так как потерял ее номер телефона. Затем она рассказала о первом совместном путешествии.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбыЕфросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не более стройные и загорелые от бесконечной страсти, а по плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры", - вспомнила Ефросинина.

Далее она продолжила о различиях, которые тем не менее не мешают паре уже многие годы быть вместе.

"Я могу закинуться утром на ходу бутербродом с сыром, а ты превращаешь наши завтраки на магию с белковыми омлетами и моими любимыми поджаренными хлебными корочками. Я обожаю наряжаться и часами собираться, а ты берешь лежащую сверху рубашку", - подметила телезвезда.

Также Маша Ефросинина вспомнила, как Хромаев поддерживал ее на родах: "Ты был рядом во время обоих моих родов, поддерживал меня. И очень мило засыпал под мой стон от схваток".

Отметила она и то, что для некоторых их пара кажется странной и несовместимой.

"Мы для многих странная и несовместимая пара, но нам это нравится… Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все, - подытожила она.

В конце телеведущая отметила, что сейчас как никогда гордится супругом.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы

Телеведущая с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали фолловеры Ефросининой

В сети сразу же принялись поздравлять телеведущую и ее супруга. Многие публичные люди также присоединились с пожеланиям:

  • "Горько молодым! С годовщиной", - отметил друг Марии, телеведущий и волонтер Сергей Притула.
  • "Пусть судьба ведет вас и дальше", - написала ведущая Валентина Хамайко.
  • "Любите друг друга", - отметился певец Павло Зибров.
  • "Поздравляю вас", - отметила блогерша Рамина.
  • "Невероятные!" - подчеркнула актриса Наталка Денисенко.

Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбыПара воспитывает двоих детей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина назвала свое самые любимые места в Киеве.

Также Ефросинина недавно вспомнила языковой скандал, в который попала в начале войны.

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