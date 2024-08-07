"Самая большая радость": Маша Ефросинина назвала любимые места в Киеве

Маша Ефросинина рассказала, как проводит свободное от работы и общественной деятельности время в столице, а также поделилась перечнем любимых кафе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью ведущей изданию "Наш Київ".

Любимые кофейни Ефросининой в Киеве

Знаменитость призналась, что после начала полномасштабного вторжения она запретила себе любые развлечения и полностью окунулась в работу, а также общественную деятельность.

Но со временем все же поняла, что так жить нельзя - нужно отдыхать и восстанавливаться.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В бары телеведущая не ходит, а в кафе иногда заглядывает.

"Очень люблю Cafe Markó. Там уютно, атмосферно и очень стильно. Это прямо мое чувство эстетики. Постоянно ем свой любимый зеленый салат. Для меня это место, где я могу побыть одна и собраться со своими мыслями, провести встречу с командой или отпраздновать годовщину "Фонда Маша", - разоткровенничалась знаменитость.

Телеведущая отдыхает (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Несмотря на то, что Ефросинина не пьет кофе, в кофейнях она также любит бывать, хотя бы для того, чтобы насладиться атмосферой и посмотреть на других людей.

"Хотя я не пью кофе, но очень люблю киевские кофейни. Это целый мир, возникший в столице буквально на глазах. Не могу устоять перед матчей на фундуковом с Katimo! Однако, знаете, также недавно открыла для себя "Каштан" на Рейтарской. Очень нравится пестрота гостей, которые туда приходят, и чувство покоя, которое там есть", - отметила ведущая.

Телеведущая в строгом образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как проводит свободное время Ефросинина в Киеве

Телеведущая больше всего любит проводить свободное время с сыном Александром - только тогда она позволяет себе расслабиться и быть не Машей Ефросининой, а просто мамой.

"Мой главный отдых с сыном, когда мы вместе дома и можем просто ничего не делать, смотреть мультфильмы, есть какие-то снеки", - делится своим рецептом счастья ведущая.

Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А самая большая радость для знаменитости - когда домой приезжает ее супруг Тимур Хромаев, который пошел на фронт через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения.

"Мы смеемся, что до 2022 года у нас не было ни одного свободного вечера или выходных. Все планы, планы, планы. Тогда вообразить не могли остаться дома и пассивно провести день. Сегодня же это моя отдушина", - отметила ведуча.

Ефросинина с супругом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)