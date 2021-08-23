Е-паспорт ввели в дію: що змінилося для кожного українця
Колаж РБК-Україна: електронний паспорт прирівняли до паперового
Сьогодні, 23 серпня, в Україні прирівняли електронні паспорти (е-паспорта) до паперових. Відповідний закон уже набув чинності.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Що дає е-паспорт
- Електронний паспорт можна використовувати під час подорожей залізницею або літаком в межах України.
- Його можна надати під час медичного обслуговування і банківських операцій.
- Е-паспорт можна пред'явити на пошті, в готелі або для отримання адміністративних послуг.
- Електронний документ також можна використовувати для підтвердження свого віку (в магазині, клубі).
- Також його можна надати за запитом правоохоронних органів.
Кому доступний електронний паспорт
Електронні паспорти доступні тільки тим українцям, у яких є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.
За даними Офісу президента, на сьогодні приблизно 5 млн українців користуються електронними паспортами за допомогою мобільного додатку "Дія".
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