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Е-паспорт ввели в дію: що змінилося для кожного українця

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Понеділок 23 серпня 2021 21:33
Е-паспорт ввели в дію: що змінилося для кожного українця Колаж РБК-Україна: електронний паспорт прирівняли до паперового
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 23 серпня, в Україні прирівняли електронні паспорти (е-паспорта) до паперових. Відповідний закон уже набув чинності.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Що дає е-паспорт

  • Електронний паспорт можна використовувати під час подорожей залізницею або літаком в межах України.
  • Його можна надати під час медичного обслуговування і банківських операцій.
  • Е-паспорт можна пред'явити на пошті, в готелі або для отримання адміністративних послуг.
  • Електронний документ також можна використовувати для підтвердження свого віку (в магазині, клубі).
  • Також його можна надати за запитом правоохоронних органів.

Кому доступний електронний паспорт

Електронні паспорти доступні тільки тим українцям, у яких є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.

За даними Офісу президента, на сьогодні приблизно 5 млн українців користуються електронними паспортами за допомогою мобільного додатку "Дія".

Нагадаємо, стало відомо, куди необхідно звертатися якщо у громадянина відмовляються приймати цифрову версію документа.

Ми також писали про те, як прив'язати до паспорта SIM-карти Київстар, Vodafone і lifecell.

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