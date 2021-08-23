Е-паспорт ввели в действие: что изменилось для каждого украинца
Коллаж РБК-Украина: электронный паспорт приравняли к бумажному
Сегодня, 23 августа, в Украине приравняли электронные паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон уже вступил в силу.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Что дает е-паспорт
- Электронный паспорт можно использовать во время путешествий железной дорогой или самолетом в пределах Украины.
- Его можно предоставить во время медицинского обслуживания и банковских операций.
- Е-паспорт можно предъявить на почте, в гостинице или для получения административных услуг.
- Электронный документ также можно использовать для подтверждения своего возраста (в магазине, клубе).
- Также его можно предоставить по запросу правоохранительных органов.
Кому доступен электронный паспорт
Электронные паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт.
По данным Офиса президента, на сегодняшний день примерно 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами с помощью мобильного приложения "Дия".
Напомним, стало известно, куда необходимо обращаться если у гражданина отказываются принимать цифровую версию документа.
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