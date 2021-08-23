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Е-паспорт ввели в действие: что изменилось для каждого украинца

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Понедельник 23 августа 2021 21:33
Е-паспорт ввели в действие: что изменилось для каждого украинца Коллаж РБК-Украина: электронный паспорт приравняли к бумажному
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 23 августа, в Украине приравняли электронные паспорта (е-паспорта) к бумажным. Соответствующий закон уже вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что дает е-паспорт

  • Электронный паспорт можно использовать во время путешествий железной дорогой или самолетом в пределах Украины.
  • Его можно предоставить во время медицинского обслуживания и банковских операций.
  • Е-паспорт можно предъявить на почте, в гостинице или для получения административных услуг.
  • Электронный документ также можно использовать для подтверждения своего возраста (в магазине, клубе).
  • Также его можно предоставить по запросу правоохранительных органов.

Кому доступен электронный паспорт

Электронные паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт.

По данным Офиса президента, на сегодняшний день примерно 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами с помощью мобильного приложения "Дия".

Напомним, стало известно, куда необходимо обращаться если у гражданина отказываются принимать цифровую версию документа.

Мы также писали о том, как привязать к паспорту SIM-карты Киевстар, Vodafone и lifecell.

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