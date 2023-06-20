Штраф от 40 тысяч гривен заплатит каждый в ТЦК, если не выполнит простое действие: о чем идет речь

Все военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно обновлять личные данные в ТЦК. Это важно для военного учета.

А что грозит, если не выполнить обязательства, - читайте ниже в материале Styler.

Что нужно сообщать в ТЦК

В соответствии с постановлением №1487 Кабинета Министров пунктом 23 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае смены:

фамилии, имя, отчества

даты и места рождения

пола

места жительства и пребывания

сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), даты рождения

сведений о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей

реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)

сведений о гражданстве

сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим

сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности

сведений о занятости (код предприятия, место работы, должность)

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

отцифрованного образа лица

сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины

сведений об образовании и специальности

сведений о состоянии здоровья, собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга

сведений о привлечении к уголовной ответственности

сведений о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу

сведений о наличии (отсутствии) судимости

уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)

сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации

Передать новые данные нужно в течение семи дней после смены той или иной информации.

А если избежать обязательства?

В статье 210 Конституции Украины говорится о взыскании штрафа за нарушение правил военного учета.

Одноразовое нарушение влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В настоящее время необлагаемый минимум составляет 1 342 гривны. Поэтому минимальный штраф может составлять примерно 40 000 и дойти до 134 000 гривен.