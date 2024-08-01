Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили документы на развод, - СМИ

Так, пара не смогла восстановить отношения после нескольких попыток примирения.

По информации из источников, они уже подготовили документы на развод, но пока не подали их в соответствующие инстанции, чтобы начать процесс.

В ближайшее время супруги собираются официально объявить о своем разрыве поклонникам.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Также подтвердились слухи о продаже их совместного имущества в Лос-Анджелесе. После того, как пара выставила свой особняк в Беверли-Хиллз на продажу, Аффлек купил себе новый дом стоимостью более 20 миллионов долларов.

Джей Ло также продала свой четырехкомнатный пентхаус в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов. Похоже, певица планирует приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.

Как известно, Бен и Джей начали свои отношения в 2001 году. Мужчина сделал предложение певице, и они планировали свадьбу на 2003 год, но по ряду причин она была отменена.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

После 20-летнего перерыва в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года.

Однако с марта 2024-го пара не появлялась на публике вместе, и сразу же начали распространяться слухи об их возможном разрыве.