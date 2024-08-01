Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оформили документи на розлучення, - ЗМІ

Так, пара не змогла відновити стосунки після кількох спроб примирення.

За інформацією з джерел, вони вже підготували документи на розлучення, але поки що не подали їх до відповідних інстанцій, щоб почати процес.

Найближчим часом подружжя збирається офіційно оголосити про свій розрив шанувальникам.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Також підтвердилися чутки про продаж їхнього спільного майна в Лос-Анджелесі. Після того, як пара виставила свій особняк у Беверлі-Гіллз на продаж, Аффлек купив собі новий будинок вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Джей Ло також продала свій чотирикімнатний пентхаус у Нью-Йорку за 23 мільйони доларів. Схоже, співачка планує придбати нове житло в Лос-Анджелесі.

Як відомо, Бен і Джей почали свої стосунки у 2001 році. Чоловік освідчився співачці, і вони планували весілля на 2003 рік, але через низку причин його було скасовано.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Після 20-річної перерви у стосунках вони таємно одружилися в липні 2022 року.

Однак із березня 2024-го пара не з'являлася на публіці разом, і одразу ж почали ширитися чутки про їхній можливий розрив.