"Печать несчастья". Что на самом деле происходит между Лопес и Аффлеком: астролог дала ответ

История Лопес и Аффлека длилась более 20 лет. И если разрыв их помолвки в 2004 году шокировал фанатов, то в этот раз все просто ошарашены.

Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не утихают. И пока звездная пара игнорирует все вопросы, астролог Катерина Соловьева рассказала, есть ли у знаменитостей шанс на счастье.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, почему Лопес и Аффлек не могут построить крепкие отношения и у кого из них есть "Печать Сатаны" и "Печать несчастья".

Какие секреты скрывает Лопес

"Сама по себе она вообще не конфликтная личность. Но в ее космограмме присутствуют два интересных указания на то, что в ее жизни, независимо от места жительства, будет проблематичной сфера отношений. Во-первых, у нее есть конфигурация, которую в древности называли "Печать Сатаны", - отметила Соловьева.

Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

"Это аспект омрачения сознания и соблазнов. Такой человек может быстро терять способность радоваться жизни, он недоверчиво относится к окружающим, страдает хронической подозрительностью, быстро разочаровывается, проявляет придирчивость", - добавила она.

Кроме этого, объясняет астролог, в жизни такого человека возможны регулярные кризисные ситуации, 1 раз примерно на 7 лет. Для женщин этот кризис обещает либо брак по расчету, либо безбрачие, либо несчастливую семью.

По словам Соловьевой, мы можем увидеть, как работает такой аспект, если вспомним личную жизнь Джей Ло, с ее несколькими браками и множеством романов. Но и это еще не все.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

"Одна из планет в космограмме Лопес расположена в разрушительном градусе Весов. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. ️Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - рассказала Соловьева.

"Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму и унынию", - добавила она.

В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Это градус суда и осуждения, он дает дурную славу. При этом могут разрушаться связи человека, могут происходить катастрофы после подъема.

Лопес и Аффлек (фото: Getty Images)

Лопес и Аффлек - есть ли у них шанс

"Не поверите: у Бена Аффлека в том же градусе тоже находится мощная планета! Пожалуй, именно этим можно объяснить его бурную личную жизнь. Что касается взаимоотношений Бена и Джей Ло, то из-за такого положения планет между ними появляется аспект экстремизма, фанатизма , эксцентричных, непонятных окружающим поступкам и формам поведения", - рассказала астролог.

"Кроме того, в таком союзе могут возникать всяческие несчастные случаи.

Несмотря на то, что Аффлек не очень конфликтен, в паре с Лопес у него возникает повышенная конфликтность, при чем источником скандалов и причиной выяснения отношений становится именно он", - добавила она.

Пара в прошлом (фото: Getty Images)

А Лопес передает Аффлеку свою так называемую "Печать несчастья". И это может вызвать у Бена чувство чрезмерного контроля, холодности, ограничений. Ему может казаться, что Джей хочет дистанцироваться от него, отторгает его, он может ощущать неуважение или пренебрежение к себе, объяснила Соловьева.

"Кроме того, у него может появляться чувство дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также он как-то может зависеть от Лопес. Эта конфигурация - одно из указаний на прекращение тесного общения и разрыв отношений", - отмечает Екатерина.

В такой паре часто о разрыве первым начинать думать человек с "Печатью несчастья". И в ситуации Лопес и Аффлека решить уйти могла уименно она.

Лопес и Аффлек (коллаж: РБК-Украина)

Более того, отметила Соловьева, у звезд есть и другие проблемы. Речь идет об отсутствии психологической гармонии, непохожих мировоззрениях, разных планах на будущее, вкусах и бытовых привычках.

"В сексуальной сфере у них господствуют "африканские страсти", в то же время им трудно реализоваться в гендерном плане: ему - как мужчине, ей - как женщине. Но с материально-финансовой точки зрения эти отношения взаимовыгодны. Однако, как видим, меркантильные интересы не смогли сохранить этот союз, ведь с точки зрения астрологии указания на разрыв отношений у этой пары слишком мощные", - заявила астролог.

Также Соловьева не понимает, почему Ло предоставила Аффлеку второй шанс. Ведь звезда, как утверждают иноСМИ, зациклена на астрологии и принимает важные решения якобы только после консультаций с экспертами.

"С точки зрения древнейшей науки человечества, эта love story была обречена с самого начала", - резюмировала астролог.