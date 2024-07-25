Без Аффлека, но с поцелуями. Джей Ло оригинально отпраздновала день рождения (видео)

24 июля мировой знаменитости Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет, и по этому случаю она устроила громкое празднование. Так, из ролика, который звезда выложила в сети, можно увидеть, что это была вечеринка в стиле "Бриджертонов".

Дженнифер Лопес отпраздновала юбилей

В видео можно увидеть, как американская исполнительница предстала в образе королевы Шарлотты из сериала "Бриджертоны", выходящего на Netflix. На праздничных кадрах можно разглядеть карету, запряженную белым конем, огромный торт и выступ струнного квартета.

Друзья Джен тоже появились в костюмах того королевского периода, а сама именинница после первого наряда продемонстрировала и второй: после бального платья с корсетом, декорированным золотыми деталями, Лопес переоделась в мятно-зеленый наряд и дополнила его аксессуарами в виде перчаток и ожерелья.

На праздновании присутствовали 16-летние дети звезды, сын Макс и Эмми Мэрибел, ее менеджер Бенни Медина, педагог по вокалу Стиви Макки и другие.

В то время возлюбленного актрисы - ее законного мужа Бена Аффлека - не было. Напомним, в последнее время в сети активно ходят слухи о том, что пара либо развелась, либо находится на грани развода и уже даже разъехалась жить по отдельным домам.

Тем не менее, отсутствие Аффлека на празднике не оставило Лопес без поцелуев. Ведь в ролике можно увидеть, как она демонстрирует поцелуй с одним из присутствующих гостей.

На празднике не обошлось без поцелуев (скриншот)

Позже звезда выложила еще один пост, с помощью которого показала, как проводит время после громкого гуляния. На опубликованных фото она предстала в пижаме возле огромного праздничного торта. Рядом стояло много живых цветов, а также на фоне виднелись праздничные шарики с надписью "С днем рождения".

Джен исполнилось 55 (Фото: instagram.com/jlo)

В публикации Лопес поделилась размышлениями о жизни: она поблагодарила свою многомиллионную армию поклонников за теплые поздравления и призналась, что до сих пор чувствует себя той же девчонкой, которая полна энергии и готова и дальше покорять мир.

Звезда поблагодарила поклонников (Фото: instagram.com/jlo)