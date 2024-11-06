Джамала впервые за долгое время показала всех своих сыновей: как они выглядят

Известная украинская певица Джамала, которая недавно поделилась своими лайфхаками, как вернуться в форму после родов , показала в сети всех своих сыновей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Так, в Stories певица опубликовала короткое видео с 6-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Мальчики были одеты в одинаковые family look: синие джинсы и бежевые лонгсливы с картинками и надписями. Старшие дети певицы заметно повзрослели и выросли.

Скриншот

В следующей Stories Джамала показала, как вырос ее третий сын Алим Сеит-Бекир, который родился в мае 2024 году. Малыш уже держит голову и с интересом рассматривает книгу про животных.

"Юный читатель", - с юмором подписала фото певица.

Отметим, что артистка пока что не показывала полностью лицо своего 5-месячного сына.

Скриншот

Что известно о личной жизни Джамалы

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Джамала умело совмещает материнство с карьерой певицы. Так, недавно она представила первую видеоработу на одну из песен альбома QIRIM - ARAFAT DAĞINDAN. В ней артистка впервые поделилась своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей.

Джамала с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)