Джамала показала, как подросли ее сыновья: "Два года не делала фото с этими двумя"

Украинская певица Джамала умилила сеть редкими кадрами своих сыновей - старшего Эмира-Рахмана и младшего Селима-Гирайя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как сейчас выглядят сыновья Джамалы

Потомки артистки предстали в кадре в вышиванках с синим орнаментом посередине и на манжетах.

Также парни были одеты в штаны одинакового цвета.

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Эмир и Селим играли на диване, пока звездная мама их фотографировала.

По словам Джамалы, она почти два года не делала профессиональных фотосессий для детей. За это время ее сыновья успели очень подрасти.

"Я два года не делала профессиональных фотографий с двумя. А они так быстро растут", - подписала кадр знаменитость.

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что победительница Евровидения 2016 замужем за предпринимателем Бекиром Сулеймановым, с которым поженилась в 2017 году.

Супруги воспитывают двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирайя.