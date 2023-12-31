ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Джамала показала, как подросли ее сыновья: "Два года не делала фото с этими двумя"

Воскресенье 31 декабря 2023 13:00
UA EN RU
Джамала показала, как подросли ее сыновья: "Два года не делала фото с этими двумя" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Джамала умилила сеть редкими кадрами своих сыновей - старшего Эмира-Рахмана и младшего Селима-Гирайя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как сейчас выглядят сыновья Джамалы

Потомки артистки предстали в кадре в вышиванках с синим орнаментом посередине и на манжетах.

Также парни были одеты в штаны одинакового цвета.

Джамала показала, как подросли ее сыновья: &quot;Два года не делала фото с этими двумя&quot;

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Эмир и Селим играли на диване, пока звездная мама их фотографировала.

По словам Джамалы, она почти два года не делала профессиональных фотосессий для детей. За это время ее сыновья успели очень подрасти.

"Я два года не делала профессиональных фотографий с двумя. А они так быстро растут", - подписала кадр знаменитость.

Джамала показала, как подросли ее сыновья: &quot;Два года не делала фото с этими двумя&quot;Джамала показала, как подросли ее сыновья: &quot;Два года не делала фото с этими двумя&quot;

Джамала с детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что победительница Евровидения 2016 замужем за предпринимателем Бекиром Сулеймановым, с которым поженилась в 2017 году.

Супруги воспитывают двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирайя.

Недавно Олег Скрипка впервые за долгое время показал взрослых сыновей.

Также экс-жена Потапа честно ответила, действительно ли их сын игнорирует своего отца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джамала діти