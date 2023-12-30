Экс-жена Потапа честно ответила, действительно ли их сын игнорирует своего отца

Бывшая жена рэпера Потапа, продюсер Ирина Горовая, впервые прокомментировала отношения их 15-летнего сына Андрея со звездным отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Ранок у великому місті".

Ирина Горова об отношениях сына с Потапом

Напомним, недавно парень дал интервью, в котором ни разу не упомянул об отце.

После чего фаны предположили, что юноша якобы умышленно его игнорирует.

Однако Горовая заверила обеспокоенных поклонников: у Андрея отличные отношения с артистом.

Ирина Горова с сыном (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Он не проигнорировал. Нет никакого скрытого посыла. Он очень его любит, уважает. И я считаю, что это выдуманная какая-то суперновость. Напротив - они очень активно общаются, поддерживают друг друга", - сказала Ирина.

Известная бизнес-вумен также поделилась, что новогодние праздники подросток проведет вместе с Потапом.

Правда, где именно они будут праздновать, женщина не уточнила, лишь отметила, что это будет не в Киеве.

Напомним, на днях Алексей вернулся из-за границы на Украину и сразу поделился селфи с Андреем.

Также он рассказал, с кем будет отмечать Новый год.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)