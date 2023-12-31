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Джамала показала, як підросли її сини: "Два роки не робила світлин з цими двома"

Неділя 31 грудня 2023 13:00
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Джамала показала, як підросли її сини: "Два роки не робила світлин з цими двома" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Джамала замилувала мережу рідкісними кадрами своїх синів - старшого Еміра-Рахмана і молодшого Селіма-Гірайя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Як зараз виглядають сини Джамали

Нащадки артистки постали у кадрі у вишиванках з синім орнаментом посередині та на манжетах.

Також хлопці були одягнені у штани однакового кольору.

Джамала показала, як підросли її сини: &quot;Два роки не робила світлин з цими двома&quot;

Джамала з дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Емір і Селім гралися на дивані, поки зіркова мама їх фотографувала.

За словами Джамали, вона майже два роки не робила професійних фотосесій для дітей. За цей час її сини встигли дуже підрости.

"Я два роки не робила професійних світлин із цими двома. А вони так швидко ростуть", - підписала кадр знаменитість.

Джамала показала, як підросли її сини: &quot;Два роки не робила світлин з цими двома&quot;Джамала показала, як підросли її сини: &quot;Два роки не робила світлин з цими двома&quot;

Джамала з дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що переможниця Євробачення 2016 заміжня за підприємцем Бекіром Сулеймановим, з яким одружилася у 2017 році.

Подружжя виховує двох синів - Еміра-Рахмана і Селіма-Гірайя.

Нещодавно Олег Скрипка вперше за довгий час показав дорослих синів.

Також ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька.

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Джамала діти