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Джамала назвала своїх фаворитів на Євробаченні 2021: "вони поза конкуренцією"

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Субота 22 травня 2021 17:43
Джамала назвала своїх фаворитів на Євробаченні 2021: "вони поза конкуренцією" Фото: Джамала назвала фаворитів на Євробаченні 2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Переможниця "Євробачення 2016" знаменита українська співачка Джамала назвала своїх фаворитів на цьогорічному конкурсі, фінал якого відбудеться сьогодні, 22 травня.

Про це зірка розповіла в коментарі "Сьогодні".

За словами артистки, вона вболіває за Україну - електрофолк-гурт Go_A.

"Звичайно ж, я всім серцем уболіваю за Україну, за Go_A. Вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, вони відчувають підтримку кожного з нас", - поділилася співачка.

Також Джамала зазначала, що має ще трьох фаворитів, але брала до уваги лише виступ артистів у півфіналі.

"Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєре, яка представляє Мальту. Енергійна і крута! Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Гйона Мухарремая. І, звичайно ж, я закохана в гурт з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Упевнена, це може спрацювати", - сказала Джамала.

Артистка заявила, що до фіналу все може кардинально змінитися.

Додамо, що транслювати Євробачення 2021 в Україні розпочнуть о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". При цьому ім'я переможця оголосять о 01:40.

Український гурт Go_A представить свою пісню під 19 номером. Загалом у фіналі беруть участь 26 країн.

Як повідомляли раніше, пісню "Shum" групи Go_A, яка представляє Україну на Євробаченні-2021, записали мовою жестів.

Нагадаємо, українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A.

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