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Пісню групи Go-A для Євробачення 2021 записали мовою жестів (відео)

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П'ятниця 21 травня 2021 20:16
Пісню групи Go-A для Євробачення 2021 записали мовою жестів (відео) Колаж РБК-Україна: пісню Go-A "Шум" записали мовою жестів
Автор: Styler

Пісню "Shum" групи Go-A, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021", записали мовою жестів.

Сурдоперекладач Катерина Заботкіна опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.

Автором ідеї є волонтер Ліна Дешвар, а адаптацією слів займалася перекладач Мар'яна Люханова.

"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер - жестовою мовою також", - написала Катерина.

Фінал Євробачення 2021 пройде вже цієї суботи, 22 травня. Трансляція розпочнеться в Україні о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". При цьому ім'я переможця оголосять о 01:40.

Український гурт Go_A представить свою пісню під 19 номером. Усього у фіналі беруть участь 26 країн.

Пісню групи Go-A для Євробачення 2021 записали мовою жестів (відео)Список виступів фіналістів Євробачення 2021 (фото: twitter.com/eurovision)

Раніше повідомлялося, що українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A.

Також ми писали про те, що букмекери оновили прогноз на фінал Євробачення 2021, і розповідали, на якому тепер місці Україна.

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