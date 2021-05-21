Пісню групи Go-A для Євробачення 2021 записали мовою жестів (відео)

Пісню "Shum" групи Go-A, яка представляла Україну на "Євробаченні-2021", записали мовою жестів.

Автором ідеї є волонтер Ліна Дешвар, а адаптацією слів займалася перекладач Мар'яна Люханова.



"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер - жестовою мовою також", - написала Катерина.

Фінал Євробачення 2021 пройде вже цієї суботи, 22 травня. Трансляція розпочнеться в Україні о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". При цьому ім'я переможця оголосять о 01:40.

Український гурт Go_A представить свою пісню під 19 номером. Усього у фіналі беруть участь 26 країн.

Список виступів фіналістів Євробачення 2021 (фото: twitter.com/eurovision)