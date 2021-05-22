Джамала назвала своих фаворитов на Евровидении 2021: "они вне конкуренции"

Победительница "Евровидение 2016" знаменитая украинская певица Джамала назвала своих фаворитов на нынешнем конкурсе, финал которого состоится сегодня , 22 мая.

Об этом звезда рассказала в комментарии " Сегодня ".

По словам артистки, она болеет за Украину - электрофолк-группу Go_A.

"Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, они чувствуют поддержку каждого из нас", - поделилась певица.

Также Джамала отмечала, что имеет еще трех фаворитов, но принимала во внимание лишь выступление артистов в полуфинале.



"Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гйона Мухарремая. И, конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они очаровательны! Уверена, это может сработать", - сказала Джамала.

Артистка заявила, что к финалу все может кардинально измениться.

Добавим, что транслировать Евровидение 2021 в Украине начнут в 22:00 на каналах "UA: Перший" и СТБ. При этом имя победителя объявят в 01:40.

Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.