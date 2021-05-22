Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A
Фінал Євробачення 2021 в Роттердамі в Нідерландах відгримить сьогодні, 22 травня. Український гурт Go_A виступатиме під номером 19 у другій частині Гранд-фіналу 65-го міжнародного пісенного конкурсу.
Про це українські артисти написали у своєму Instagram.
Учасники Go_A також закликали стежити за трансляцією заходу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Український гурт Go_A виступить під 19-м номером у фіналі Євробачення 2021
Показувати проведення фіналу будуть два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ. Трансляція закінчиться о 01:40, коли оголосять переможця конкурсу.
У Гранд-фіналі Євробачення 2021 всього на сцену Ahoy Arena вийдуть представники 26 країн-учасниць, щоб представити свої пісні.
Українці виконають хіт "ШУМ", який вже злетів на 5-е місце глобального рейтингу Spotify.
Пісня гурту Go_A "ШУМ" - у п'ятірці рейтингу Spotify
Порядок виступів на фіналі Євробачення-2021:
- Кіпр
- Албанія
- Ізраїль
- Бельгія
- Росія
- Мальта
- Португалія
- Сербія
- Велика Британія
- Греція
- Швейцарія
- Ісландія
- Іспанія
- Молдова
- Німеччина
- Фінляндія
- Болгарія
- Литва
- Україна
- Франція
- Азербайджан
- Норвегія
- Нідерланди
- Італія
- Швеція
- Сан-Марино
Відмітимо, що після виходу у фінал Євробачення, Україна різко злетіла з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів.
Представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вже на 4-му місці в рейтингу букмекерів (фото: eurovisionworld.com)
Відео: виступ Go_A в півфіналі на Євробаченні з піснею "Шум"
Раніше ми писали, хто тепер головні конкуренти України на конкурсі Євробачення 2021 у фіналі.