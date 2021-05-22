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Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A

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Нідерланди, Субота 22 травня 2021 13:55
Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A Колаж РБК-Україна: Група Go_A на конкурсі Євробачення 2021
Автор: Володимир Костирін

Фінал Євробачення 2021 в Роттердамі в Нідерландах відгримить сьогодні, 22 травня. Український гурт Go_A виступатиме під номером 19 у другій частині Гранд-фіналу 65-го міжнародного пісенного конкурсу.

Про це українські артисти написали у своєму Instagram.

Учасники Go_A також закликали стежити за трансляцією заходу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Український гурт Go_A виступить під 19-м номером у фіналі Євробачення 2021

Показувати проведення фіналу будуть два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ. Трансляція закінчиться о 01:40, коли оголосять переможця конкурсу.

У Гранд-фіналі Євробачення 2021 всього на сцену Ahoy Arena вийдуть представники 26 країн-учасниць, щоб представити свої пісні.

Українці виконають хіт "ШУМ", який вже злетів на 5-е місце глобального рейтингу Spotify.

Пісня гурту Go_A "ШУМ" - у п'ятірці рейтингу Spotify

Порядок виступів на фіналі Євробачення-2021:

  1. Кіпр
  2. Албанія
  3. Ізраїль
  4. Бельгія
  5. Росія
  6. Мальта
  7. Португалія
  8. Сербія
  9. Велика Британія
  10. Греція
  11. Швейцарія
  12. Ісландія
  13. Іспанія
  14. Молдова
  15. Німеччина
  16. Фінляндія
  17. Болгарія
  18. Литва
  19. Україна
  20. Франція
  21. Азербайджан
  22. Норвегія
  23. Нідерланди
  24. Італія
  25. Швеція
  26. Сан-Марино

Відмітимо, що після виходу у фінал Євробачення, Україна різко злетіла з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів.

Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A

Представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вже на 4-му місці в рейтингу букмекерів (фото: eurovisionworld.com)

Відео: виступ Go_A в півфіналі на Євробаченні з піснею "Шум"

Раніше ми писали, хто тепер головні конкуренти України на конкурсі Євробачення 2021 у фіналі.

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