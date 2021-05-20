Українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A
Український гурт Go_A поїхав на Євробачення 2021 з піснею "Шум", з якою їм вдалося підкорити європейців. Відео виступу потрапило на перше місце в тренди YouTube. При цьому українські агрономи зняли смішну пародію на дану композицію.
Ролик харківських агрономів швидко розлетівся мережею.
Відео знімали на полі. Агрономи стояли на тлі тракторів в одноразових захисних костюмах, чепчиках і окулярах. При цьому один з них танцював у костюмі корови. У своїй пісні вони співали про посівну.
"Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представляє Україну на Євробаченні з піснею "Шум". Вболіваємо за наших, бо вони найкращі", - йдеться у підписі до відео.
Українські агрономи зняли пародію на пісню "Шум" гурту Go_A (відео: YouTube)
Користувачі мережі позитивно відреагували на таку пародію.
- Випишіть "корові" премію;
- Яке щастя бачити і чути українську. Запалюйте!
- Чудова інтеграція сільського господарства з сучасними трендами! Продовжуйте далі. Поширив відео серед своїх підписників;
- Ніколи не думав, що колись підпишуся на ютуб молочного комбінату. Це так добре, що мені язик відняло. Кльовий текст, шикарний звук, розкішний візуал. Дуже сильно;
- Це топ! Маркетологу премію!
- Шкода, що мало!
- Шикарно. А не вся та нудотня нафталінова, яка все ще процвітає в агромаркетингу.
Нагадаємо, постановники номера Go_A відповіли на звинувачення в плагіаті.
Ми також писали про те, хто такий той "Шум" з пісні Go_A і звідки він взявся.