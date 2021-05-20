Українські агрономи зробили смішну пародію на пісню "Шум" гурту Go_A

Український гурт Go_A поїхав на Євробачення 2021 з піснею "Шум", з якою їм вдалося підкорити європейців . Відео виступу потрапило на перше місце в тренди YouTube. При цьому українські агрономи зняли смішну пародію на дану композицію.

Відео знімали на полі. Агрономи стояли на тлі тракторів в одноразових захисних костюмах, чепчиках і окулярах. При цьому один з них танцював у костюмі корови. У своїй пісні вони співали про посівну.

"Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представляє Україну на Євробаченні з піснею "Шум". Вболіваємо за наших, бо вони найкращі", - йдеться у підписі до відео.

Українські агрономи зняли пародію на пісню "Шум" гурту Go_A (відео: YouTube)

Користувачі мережі позитивно відреагували на таку пародію.