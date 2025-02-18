Этот признак на ваших ногтях покажет, насколько быстро вы стареете

Эксперт в области генетики рассказал, как определить, быстро ли вы стареете. Оказывается, ответ могу дать ваши ногти.

Как именно ногти могут рассказать о процессах старения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст доктора Синклера в подкасте Lifespan .

О чем могут свидетельствовать ваши ногти?

Скорость роста ваших ногтей может свидетельствовать о том, как быстро ваше тело генерирует новые, здоровые клетки, которые, скорее всего, защитят ваше тело от старения. Об этом сообщил доктор Синклер - всемирно известный медик-исследователь, который работает профессором генетики и содиректором Центра исследования биологии старения Гарвардской медицинской школы.

Говоря в своем подкасте "Продолжительность жизни", доктор Синклер сказал: "Скорость роста ваших ногтей является действительно хорошим показателем того, стареете вы или нет".

В исследовании 1979 года ученые обнаружили, что еженедельный рост ногтей замедляется примерно на 0,5% в год, начиная с 30 лет. Это свидетельствует о том, что рост ногтей связан со старением.

"Я обращаю внимание на то, замедляется ли рост моих ногтей или нет. Каждый раз, когда мне нужно стричь ногти, я думаю, как давно я их стриг?" Если ногти растут быстро и вам нужно их стричь чаще, чем другим людям вашего возраста, это может означать, что ваше тело стареет медленнее", - сказал эксперт.

Считается, что медленный рост ногтей связан с замедлением кровообращения с возрастом, то есть ногти получают меньше питательных веществ для своего роста.

Диета также играет ключевую роль, поскольку дефицит питательных веществ может замедлить рост ногтей, а уровень гормонов также имеет влияние, поэтому рост ногтей имеет тенденцию ускоряться во время беременности и полового созревания.