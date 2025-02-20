Как выглядит идеальный вечер человека по мнению ученых: лучшая формула

Возвращение с работы домой, приготовление ужина, время с семьёй или прогулка с собакой, книга или телевизор - что входит в формулу идеального вечера человека? С этим вопросом разобрались ученые и назвали, что именно позволяет сделать вечер идеальным.

Как выглядит идеальный вечер для большинства людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

По результатам опроса более 2000 человек, ученые рассказали, какая же формула вечера является идеальной для большинства людей.

Лучшее время возвращения домой - 17:30.

Однако первое, что нужно сделать после возвращения домой, это не добраться до дивана. Нужно уделить время для переодевания в домашнюю одежду, приготовить ужин и выполнить необходимые дела.

Оптимальное время для принятия душа, по словам опрошенных, составляет 19 минут. Идеальное время, чтобы удобно устроиться на диване - 18:42.

Половина респондентов сообщила, что предпочитает проводить вечера дома - в одиночестве или с близкими. Две трети признались, что часто отменяют все планы на вечер, чтобы никто не мешал им расслабиться.

55% подчеркнули, что стремятся избегать незваных гостей и не хотят никого видеть.

Но 45% указали, что с удовольствием проводят время с родными и близкими, а 24% - наслаждаются вечерами в одиночестве. Еще 9% рассказали, что делят это время с домашними любимцами.

Также стоит добавить, что есть разница в ответах в зависимости от времени года и погодных условий.

Около 20% отметили, что осенью и зимой почти все вечера проводят дома.

А 35% добавили, что в это время у них появляется большая потребность в заботе о себе, что объясняется изменениями биоритмов и погодных условий.

66% назвали главной причиной желания провести вечер дома комфорт, 53% - спокойствие и ощущение безопасности, а 48% - возможность побыть в родных стенах, даже если это всего лишь на несколько минут.

Большинство опрошенных считают обязательными элементами идеального вечера ароматические свечи и расслабляющую музыку.

Среди любимых занятий дома лидируют: чтение книг, просмотр классических фильмов и приготовление вкусных блюд. 13% - с нетерпением ждут проведения времени за видеоиграми, а 74% - очень ждут времени, когда ничего не нужно делать.